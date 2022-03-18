Рейтинг@Mail.ru
Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/neonatsisty-1778759030.html
Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница
Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница - РИА Новости, 18.03.2022
Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница
Украинские неонацисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) интенсивно обстреливали жилые кварталы Волновахи, и к моменту... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T00:28
2022-03-18T00:28
в мире
игорь конашенков
донецкая народная республика
россия
волноваха
украина
москва
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778005397_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_7567878474b15a72e825ca845a2effe6.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) интенсивно обстреливали жилые кварталы Волновахи, и к моменту освобождения города он уже был разрушен, рассказала жительница Волновахи Антонина Козлова.По ее словам, в Волновахе "жизнь закончилась", когда в городе в 2019 году появился "Азов".После прихода в Волноваху неонацистов жители "ходили, не поднимая голову, на них не смотрели", добавила она.Интенсивный обстрел Волновахи неонацистами начался 27 февраля нынешнего года, рассказала Козлова. "27-е число — это ад... Подъезжали к нашей школе и стреляли в район, где живет моя сестра. Летели "Грады" пачками. Потом они приезжали в район, где живет моя свекровь, стреляли оттуда уже по нам", — плача, вспоминала Козлова. По ее словам, это действовали не Вооруженные силы Украины, а именно нацбаты.До прихода в город войск ДНР "Волноваха уже была уничтожена, уже Волновахи не было", сказала Козлова.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 11 марта заявил о взятии Волновахи войсками ДНР. Местные жители рассказывали, что до этого 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".
https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html
донецкая народная республика
россия
волноваха
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778005397_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c6eaf5ac916714cddd8bd83208ad85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, волноваха, украина, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
00:28 18.03.2022
 
Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница

Жительница Волновахи: к моменту освобождения города он уже был разрушен "Азовом"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНалаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР
Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Налаживание мирной жизни в освобожденных населенных пунктах ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) интенсивно обстреливали жилые кварталы Волновахи, и к моменту освобождения города он уже был разрушен, рассказала жительница Волновахи Антонина Козлова.
По ее словам, в Волновахе "жизнь закончилась", когда в городе в 2019 году появился "Азов".

"Где-то с 19-го года, потому что до 19-го года у нас были ВСУ — сначала 72-я бригада, потом 53-я", — сказала Козлова.

После прихода в Волноваху неонацистов жители "ходили, не поднимая голову, на них не смотрели", добавила она.
Территория больницы в Мариуполе, по которой якобы был совершен авиаудар - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 23:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Житель Мариуполя рассказал, как делали фейк о "российском ударе" по роддому
Интенсивный обстрел Волновахи неонацистами начался 27 февраля нынешнего года, рассказала Козлова. "27-е число — это ад... Подъезжали к нашей школе и стреляли в район, где живет моя сестра. Летели "Грады" пачками. Потом они приезжали в район, где живет моя свекровь, стреляли оттуда уже по нам", — плача, вспоминала Козлова. По ее словам, это действовали не Вооруженные силы Украины, а именно нацбаты.
До прихода в город войск ДНР "Волноваха уже была уничтожена, уже Волновахи не было", сказала Козлова.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 11 марта заявил о взятии Волновахи войсками ДНР. Местные жители рассказывали, что до этого 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".
"Азовцы просто прятались за нами". Беженцы покидают Мариуполь
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

Люди в Мариуполе
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

Автомобиль с беженцами на выезде из Мариуполя
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

Местные жители везут тележку с продуктами возле магазина Metro в Мариуполе
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

Беженцы на дороге из Мариуполя
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

Народная милиция ДНР в Мариуполе
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

Беженцы на дороге из Мариуполя
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

Военнослужащие народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из Мариуполя
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

Военнослужащий НА ДНР общается с беженцами на выезде из Мариуполя
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

Женщина в автомобиле на выезде из Мариуполя
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

Мужчина везет тележку с продуктами на дороге в Мариуполе
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

Собака в багажнике автомобиля беженцев покидающих Мариуполь
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

После долгих дней, когда украинские власти не хотели сотрудничать с российской стороной по эвакуации людей, из Мариуполя удалось вывести 33 тысячи человек.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

Жители города рассказывают, как прятались в подвалах и не могли выйти, "чтобы нас не постреляли", так как украинские военные ставили танки в жилых кварталах.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Минобороны России отправило в город колонны автобусов для вывоза мариупольцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

"По дороге ни домов нет, ничего, все горело, трупы валяются людей, военных, дети орут, плачут. Мы под пулями шли, еле добрались до автобусов. По дороге военные ваши, российские, получается, детям давали конфеты и еду… И все это время азовцы просто прятались за нами, мы были живая стена для них, и все", — рассказала одна из очевидцев.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

У выезда из Мариуполя по направлениям гуманитарных коридоров, по которым эвакуируются мирные жители, подразделения ДНР проверяют мужчин: на наличие следов от оружия и долгого ношения амуниции, татуировок, определяющих принадлежность к ВСУ или националистическим батальонам.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Беженка из Мариуполя, выживавшая с мужем-инвалидом под обстрелами без газа, света и воды, рассказала, что эвакуироваться помогли российские военные: "Помогли мне вытащить мужа. Схватила что под руки попало, а бежать надо было километра три. Пешком, обстрелы кругом, а мы бежим".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Силы ДНР занимают улицы и кварталы Мариуполя. Продолжается освобождение Авдеевки и Марьинки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

Военнослужащие Народной милиции ДНР проверяют автомобили на выезде из города.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Спасенные жители Мариуполя рассказывают о преступлениях националистов. Среди прочих украинских частей в городе располагался националистический полк "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Выбравшиеся из Мариуполя беженцы говорят, что азовцы удерживали мирных жителей в качестве заложников в здании драматического театра.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

"Военные помогали нам, конечно, с детьми сажали на машину. Россия помогла нам выехать. Украина — запрятались сами все, а вы как хотите", — рассказывают беженцы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Одна из беженок по имени Кристина рассказала, как украинские снайперы обстреляли ее семью: "Украинцы стреляли с церкви по нам, когда мы возвращались домой с мужем и ребенком. По нам открыли огонь. Там сидели снайперы, гранатометчики". Кристина с мужем, 11-летней дочкой и псом по кличке Блэк эвакуировалась из поселка Ляпино (рядом с Мариуполем) в Таганрог.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
В миреИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаРоссияВолновахаУкраинаМоскваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала