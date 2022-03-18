https://ria.ru/20220318/neonatsisty-1778759030.html

Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница

Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница - РИА Новости, 18.03.2022

Неонацисты из "Азова" разрушили Волноваху, рассказала жительница

Украинские неонацисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) интенсивно обстреливали жилые кварталы Волновахи, и к моменту... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T00:28

2022-03-18T00:28

2022-03-18T00:28

в мире

игорь конашенков

донецкая народная республика

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волноваха

украина

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинские неонацисты из полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждено уголовное дело) интенсивно обстреливали жилые кварталы Волновахи, и к моменту освобождения города он уже был разрушен, рассказала жительница Волновахи Антонина Козлова.По ее словам, в Волновахе "жизнь закончилась", когда в городе в 2019 году появился "Азов".После прихода в Волноваху неонацистов жители "ходили, не поднимая голову, на них не смотрели", добавила она.Интенсивный обстрел Волновахи неонацистами начался 27 февраля нынешнего года, рассказала Козлова. "27-е число — это ад... Подъезжали к нашей школе и стреляли в район, где живет моя сестра. Летели "Грады" пачками. Потом они приезжали в район, где живет моя свекровь, стреляли оттуда уже по нам", — плача, вспоминала Козлова. По ее словам, это действовали не Вооруженные силы Украины, а именно нацбаты.До прихода в город войск ДНР "Волноваха уже была уничтожена, уже Волновахи не было", сказала Козлова.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 11 марта заявил о взятии Волновахи войсками ДНР. Местные жители рассказывали, что до этого 15 дней провели в подвалах в темноте, описав свое положение как "ад" и "чистилище".

https://ria.ru/20220317/feyk-1778756507.html

донецкая народная республика

россия

волноваха

украина

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, игорь конашенков, донецкая народная республика, россия, волноваха, украина, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)