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В Крыму заявили о желании русских немцев вернуться в Россию - РИА Новости, 18.03.2022
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В Крыму заявили о желании русских немцев вернуться в Россию
В Крыму заявили о желании русских немцев вернуться в Россию - РИА Новости, 18.03.2022
В Крыму заявили о желании русских немцев вернуться в Россию
Русские немцы, испытывающие прессинг в Германии из-за ситуации на Украине, хотят вернуться в Россию, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:42
2022-03-18T13:42
в мире
россия
германия
украина
республика крым
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Русские немцы, испытывающие прессинг в Германии из-за ситуации на Украине, хотят вернуться в Россию, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель."Мы держим связь с нашими соотечественниками в Германии. Сейчас на них оказывается прессинг из-за ситуации на Украине. Творится что-то невообразимое. Нарушаются законные права и интересы русскоязычного населения. Русские немцы заявляют о желании вернуться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, так как не хотят чувствовать себя людьми второго или третьего сорта", - сказал Гемпель. По его словам, русские немцы прежде всего просят предоставить им возможность получить вид на жительство и гражданство РФ по упрощенной процедуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции.
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россия
германия
украина
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в мире, россия, германия, украина, республика крым, юрий гемпель
13:42 18.03.2022
 
В Крыму заявили о желании русских немцев вернуться в Россию

Депутат парламента Крыма Гемпель заявил о желании русских немцев вернуться в Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Флаги Германии, России и ЕС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Русские немцы, испытывающие прессинг в Германии из-за ситуации на Украине, хотят вернуться в Россию, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
"Мы держим связь с нашими соотечественниками в Германии. Сейчас на них оказывается прессинг из-за ситуации на Украине. Творится что-то невообразимое. Нарушаются законные права и интересы русскоязычного населения. Русские немцы заявляют о желании вернуться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, так как не хотят чувствовать себя людьми второго или третьего сорта", - сказал Гемпель. По его словам, русские немцы прежде всего просят предоставить им возможность получить вид на жительство и гражданство РФ по упрощенной процедуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции.
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В миреРоссияГерманияУкраинаРеспублика КрымЮрий Гемпель
 
 
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