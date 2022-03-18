https://ria.ru/20220318/moskva-1778853474.html

В Москве намерены продолжить выполнение госзаказа и сохранить рабочие места

В Москве намерены продолжить выполнение госзаказа и сохранить рабочие места - РИА Новости, 18.03.2022

В Москве намерены продолжить выполнение госзаказа и сохранить рабочие места

Столичные власти не планируют приостанавливать выполнение государственных заказов, что гарантирует москвичам сохранение около 800 тысяч рабочих мест, сообщил... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:45

2022-03-18T14:45

2022-03-18T14:45

экономика

россия

москва

сергей собянин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Столичные власти не планируют приостанавливать выполнение государственных заказов, что гарантирует москвичам сохранение около 800 тысяч рабочих мест, сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."Город, со своей стороны, никакие государственные заказы сокращать не будет, - и это тоже большой рынок, - не будет сокращать программу развития, не будет сокращать персонал. Город в Москве является самым крупным работодателем, вместе с подрядными организациями у нас работают около 800 тысяч человек. Значительная часть рынка завязана так или иначе на город или городские программы. Поэтому совместно с бизнесом, я уверен, мы переживем и эти сложные времена, и Москва будет еще сильнее", - сказал Собянин в ходе открытия кадрового центра "Моя работа" на улице Куусинена.Представители рекрутинговых компаний заверили мэра, что рынок труда воспринял сложившуюся из-за антироссийских санкций ситуацию достаточно спокойно. При этом несколько снизился прирост числа вакансий, но увеличилось количество резюме соискателей. Столичные предприятия торговли и услуг, а также ряд инвестиционных компаний подтвердили, что заинтересованы в сотрудничестве со столичными кадровыми центрами в работе по подбору персонала."Понятно, что любой кризис - это вызов для рынка, предприятий, организаций, учреждений, для всей экономики, социальной сферы. Но это, конечно, новые возможности, это переток квалифицированных кадров из одних предприятий в другие, в отечественные предприятия, открытие новых бизнесов, увеличение объемов (производства), в том числе. И сегодня мы это видим и в торговле, и в производстве товаров потребления, которые производятся здесь, в стране. Понятно, что без сложностей не обойтись. Но, с другой стороны, мы получаем новые возможности в новой ситуации, в которой находимся", - заключил мэр.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.

https://ria.ru/20220317/zanyatost-1778657156.html

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россия

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии