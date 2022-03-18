https://ria.ru/20220318/mordashov-1778922200.html

Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на Сардинии

Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на Сардинии - РИА Новости, 18.03.2022

Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на Сардинии

Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции ЕС в связи с обострением на РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T18:52

2022-03-18T18:52

2022-03-18T18:52

в мире

италия

россия

алексей мордашов

северсталь (металлургическая компания)

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РИМ, 18 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции ЕС в связи с обострением на Украине, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.Как отмечается, распоряжение о заморозке коснулось "жилого комплекса недвижимости", расположенного в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро.В начале марта Фингвардия наложила арест на яхту Мордашова, которая была задержана в порту города Империя. Судно оценивалось в 65 миллионов евро. Накануне итальянские власти заморозили шесть компаний, относящихся к активам попавшего под санкции ЕС российского предпринимателя Алишера Усманова, общей стоимостью в 66 миллионов евро. В распоряжении этих компаний были объекты недвижимости и автомобильные средства.В среду Фингвардия Италии наложила арест на долю недвижимости Петра Авена на Сардинии. Российский предприниматель владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в четыре миллиона евро. На минувшей неделе Финансовая гвардия наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем мире.В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.

https://ria.ru/20220317/fridman-1778641599.html

https://ria.ru/20220318/vorovstvo-1778794924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, италия, россия, алексей мордашов, северсталь (металлургическая компания)