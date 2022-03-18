Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на Сардинии
Власти Италии арестовали жилую недвижимость Мордашова на Сардинии за 105 миллионов евро
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов
РИМ, 18 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии наложила арест на жилую недвижимость владельца "Северстали" Алексея Мордашова, ранее попавшего под санкции ЕС в связи с обострением на Украине, сообщили РИА Новости в силовом ведомстве.
Как отмечается, распоряжение о заморозке коснулось "жилого комплекса недвижимости", расположенного в городе Олбия на Сардинии. Его стоимость составляет порядка 105 миллионов евро.
В начале марта Фингвардия наложила арест на яхту Мордашова, которая была задержана в порту города Империя. Судно оценивалось в 65 миллионов евро. Накануне итальянские власти заморозили шесть компаний, относящихся к активам попавшего под санкции ЕС российского предпринимателя Алишера Усманова, общей стоимостью в 66 миллионов евро. В распоряжении этих компаний были объекты недвижимости и автомобильные средства.
В среду Фингвардия Италии наложила арест на долю недвижимости Петра Авена на Сардинии. Российский предприниматель владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в четыре миллиона евро. На минувшей неделе Финансовая гвардия наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем мире.
В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.