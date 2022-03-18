Украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У"

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Мелитополю, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена", — сказал он. По словам Конашенкова, обстрел велся с северного направления — с юго-восточной окраины Запорожья.Представитель Минобороны добавил, что российские военные засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Чтобы пресечь дальнейшие атаки, они уничтожили установки националистов двумя ракетами "Искандер".По словам Конашенкова, сейчас Мелитополь живет обычной жизнью, там работают магазины и общественный транспорт. Российские военнослужащие ежедневно доставляют в город гуманитарную помощь."Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины", — заключил представитель Минобороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У"
Минобороны: националисты пытались ударить по Мелитополю "Точками-У" с кассетными зарядами
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Мелитополю, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена", — сказал он.
По словам Конашенкова, обстрел велся с северного направления — с юго-восточной окраины Запорожья.
Представитель Минобороны добавил, что российские военные засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Чтобы пресечь дальнейшие атаки, они уничтожили установки националистов двумя ракетами "Искандер".
По словам Конашенкова, сейчас Мелитополь живет обычной жизнью, там работают магазины и общественный транспорт. Российские военнослужащие ежедневно доставляют в город гуманитарную помощь.
"Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины", — заключил представитель Минобороны.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.
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Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.
В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".
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В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".
Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.
В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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