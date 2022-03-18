https://ria.ru/20220318/melitopol-1778828108.html

Украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У"

Украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У" - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские военные попытались нанести удар по Мелитополю ракетами "Точка-У"

Российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Мелитополю, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:10

2022-03-18T13:10

2022-03-18T18:42

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО отразили ракетный удар украинских войск по Мелитополю, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополь были нанесены удары ракетами "Точка-У" с кассетными боевыми частями. Российскими средствами ПВО ракетная атака по мирным жителям города была отражена", — сказал он. По словам Конашенкова, обстрел велся с северного направления — с юго-восточной окраины Запорожья.Представитель Минобороны добавил, что российские военные засекли координаты пуска украинских баллистических ракет. Чтобы пресечь дальнейшие атаки, они уничтожили установки националистов двумя ракетами "Искандер".По словам Конашенкова, сейчас Мелитополь живет обычной жизнью, там работают магазины и общественный транспорт. Российские военнослужащие ежедневно доставляют в город гуманитарную помощь."Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины", — заключил представитель Минобороны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.На фоне боевых действий во многих украинских городах и селах складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это российское Минобороны возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров. Кроме того, по данным военного ведомства, местные националисты зачастую удерживают мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220318/ocheredi-1778760957.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/vsu-1778416526.html

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Кадры с места падения украинской ракеты "Точка-У" в Мелитополе Кадры с места падения украинской ракеты "Точка-У" с кассетной головной частью в Мелитополе. 2022-03-18T13:10 true PT1M05S

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Кирилл Волков

мелитополь, россия, в мире, запорожье, украина, ситуация в днр и лнр