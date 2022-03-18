https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778926442.html

Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам

Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам - РИА Новости, 18.03.2022

Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам

Призыв Алексея Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского, к ведению "рельсовой войны" может сильно навредить переговорному процессу между Россией и РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T19:11

2022-03-18T19:11

2022-03-18T19:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

украина

алексей арестович

владимир мединский

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призыв Алексея Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского, к ведению "рельсовой войны" может сильно навредить переговорному процессу между Россией и Украиной, считает глава делегации РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский.Ранее Арестович призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России."Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями", - сказал Мединский журналистам."Я бы менее всего хотел комментировать призывы Арестовича, известного украинского видеоблогера, который представляется советником президента Украины, по-моему, по вопросам безопасности и связанным с войной. Его выступления можно трактовать как прямой призыв к терроризму. Только так", - подчеркнул Мединский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778920030.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, россия, украина, алексей арестович , владимир мединский