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Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778926442.html
Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам
Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам - РИА Новости, 18.03.2022
Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам
Призыв Алексея Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского, к ведению "рельсовой войны" может сильно навредить переговорному процессу между Россией и РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T19:11
2022-03-18T19:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
алексей арестович
владимир мединский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призыв Алексея Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского, к ведению "рельсовой войны" может сильно навредить переговорному процессу между Россией и Украиной, считает глава делегации РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский.Ранее Арестович призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России."Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями", - сказал Мединский журналистам."Я бы менее всего хотел комментировать призывы Арестовича, известного украинского видеоблогера, который представляется советником президента Украины, по-моему, по вопросам безопасности и связанным с войной. Его выступления можно трактовать как прямой призыв к терроризму. Только так", - подчеркнул Мединский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778920030.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, алексей арестович , владимир мединский
19:11 18.03.2022
 
Мединский заявил, что призыв Арестовича может навредить переговорам

Мединский: призыв Арестовича к ведению "рельсовой войны" может навредить переговорам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Помощник президента России Владимир Мединский
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призыв Алексея Арестовича, советника главы офиса Владимира Зеленского, к ведению "рельсовой войны" может сильно навредить переговорному процессу между Россией и Украиной, считает глава делегации РФ, помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ранее Арестович призвал устроить "рельсовую войну" на юге Украины и в Белоруссии, уничтожать пути переброски сил России.
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"Мне кажется, что подобного рода экстремальные деятели могут сильно навредить переговорному процессу и минимальным росткам взаимопонимания между нашими делегациями", - сказал Мединский журналистам.
"Я бы менее всего хотел комментировать призывы Арестовича, известного украинского видеоблогера, который представляется советником президента Украины, по-моему, по вопросам безопасности и связанным с войной. Его выступления можно трактовать как прямой призыв к терроризму. Только так", - подчеркнул Мединский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаАлексей АрестовичВладимир Мединский
 
 
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