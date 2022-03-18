https://ria.ru/20220318/medinskiy-1778920030.html
Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины
Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины - РИА Новости, 18.03.2022
Москва и Киев максимально сблизили позиции по нейтральному статусу Украины
Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил журналистам глава... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T18:42
2022-03-18T18:42
2022-03-18T21:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
белоруссия
украина
нато
владимир мединский
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский."Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", — сказал он.По его словам, в этом вопросе еще есть детали, требующие обсуждения."Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", — заявил Мединский.ДемилитаризацияОн добавил, что стороны находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины."Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, — отметил Мединский.ДНР и ЛНРЕще одной ключевой темой переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской народных республик. При этом он подчеркнул, что Москва четко сформулировала свою позицию и не отступит от нее."Действительно, вопрос управления Донбассом, этими территориями - ключевой вопрос переговоров. Правда, мы по-разному на него смотрим. Украинская сторона полагает, что вопрос управления территорией должен решаться централизованно в Киеве. А мы полагаем, что вопрос управления должен решаться народом Донбасса. Народ Донбасса восемь лет назад по этому поводу высказался, с тех пор на протяжении восьми лет, по сути, был вынужден вести войну, отстаивая собственные решения", — рассказал Мединский.Он добавил, что за это время в Донбассе только по официальным данным международных организаций погибли почти 14 тысяч мирных жителей, "не считая огромного числа людей с оружием в руках". По его словам, российская сторона выступает за то, чтобы "власть принадлежала народу"."Что такое демократия? Это власть народа, для народа и во имя народа. Поэтому такие у нас подходы. Мы продолжаем искать в этом отношении позицию", — сказал помощник президента.Возможность встречи Путина и ЗеленскогоМединский отметил, что пока рано говорить о встрече президентов России и Украины."Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", — заявил он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
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7 495 645-6601
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в мире, россия, белоруссия, украина, нато, владимир мединский
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москва и Киев максимально сблизили позиции на переговорах в части нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО, заявил журналистам глава российской делегации Владимир Мединский.
"Тема нейтрального статуса и невступления Украины
в НАТО
является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции", — сказал он.
По его словам, в этом вопросе еще есть детали, требующие обсуждения.
"Нюансы, связанные с тем, какие гарантии безопасности получает Украина дополнительно к имеющимся, в случае отказа от вступления в блок НАТО", — заявил Мединский.
Демилитаризация
Он добавил, что стороны находятся "где-то на полпути" в вопросе демилитаризации Украины.
"Что касается демилитаризации, я бы сказал, 50 на 50. Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать. Ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, — отметил Мединский.
ДНР и ЛНР
Еще одной ключевой темой переговоров глава российской делегации назвал будущее Донецкой и Луганской народных республик. При этом он подчеркнул, что Москва четко сформулировала свою позицию и не отступит от нее.
"Действительно, вопрос управления Донбассом, этими территориями - ключевой вопрос переговоров. Правда, мы по-разному на него смотрим. Украинская сторона полагает, что вопрос управления территорией должен решаться централизованно в Киеве. А мы полагаем, что вопрос управления должен решаться народом Донбасса. Народ Донбасса восемь лет назад по этому поводу высказался, с тех пор на протяжении восьми лет, по сути, был вынужден вести войну, отстаивая собственные решения", — рассказал Мединский.
Он добавил, что за это время в Донбассе только по официальным данным международных организаций погибли почти 14 тысяч мирных жителей, "не считая огромного числа людей с оружием в руках". По его словам, российская сторона выступает за то, чтобы "власть принадлежала народу".
"Что такое демократия? Это власть народа, для народа и во имя народа. Поэтому такие у нас подходы. Мы продолжаем искать в этом отношении позицию", — сказал помощник президента.
Возможность встречи Путина и Зеленского
Мединский отметил, что пока рано говорить о встрече президентов России и Украины.
"Я совершенно не готов это комментировать, скажу лишь то, что прежде чем говорить о встрече руководителей, необходимо, чтобы делегации переговорщиков подготовили и согласовали текст договора, после этого текст договора по нашим предложениям должен парафироваться главами МИД, соответственно, будет утвержден правительствами, только после этого имеет смысл говорить о саммите глав государств", — заявил он.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Москва и Киев провели три раунда переговоров в Белоруссии
, российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский
. Сейчас переговоры в этом формате идут ежедневно по видеосвязи.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область
, Мелитополь
, Бердянск
и блокировала Мариуполь
, сейчас бои идут в центре города. Это позволило отрезать ВСУ
от побережья Азовского моря
и соединиться с группой войск в Донбассе
. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху
и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею
. Киев
блокирован с Запада, под Харьковом
идут бои.