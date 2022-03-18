https://ria.ru/20220318/media-1778787379.html

Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев

Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев - РИА Новости, 18.03.2022

Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев

Западные медиа своими бездарными решениями существенно сократили аудиторию в России, и теперь, чтобы вернуться, им придется доказать свою независимость и доброе РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:05

2022-03-18T10:05

2022-03-18T10:08

общество

россия

украина

китай

генеральная прокуратура рф

whatsapp inc.

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115721_0:74:2918:1715_1920x0_80_0_0_38a2edf082e8a953af3a48fef50f2b52.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Западные медиа своими бездарными решениями существенно сократили аудиторию в России, и теперь, чтобы вернуться, им придется доказать свою независимость и доброе отношение к РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России."Западные медиа своими бездарными решениями лишь существенно сократили свою аудиторию в нашей стране. И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам. Однако не факт, что это у них получится, дважды зайти в одну воду", - написал Медведев в своем своем Telegram-канале.Он также напомнил, что собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае. "Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами и опытом их развития. Будем и дальше поддерживать их", - отметил он.Зампредседателя Совбеза РФ добавил, что для миллионов людей во всем мире социальные медиа - это удобное средство личного общения и получения информации. Однако "руководители отдельных интернет-ресурсов – к примеру, великой вселенной "Мета" – живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам"."Вкус к мнимой неограниченной власти в цифровом пространстве сладок. Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений, - написал он. - Захотели – закрыли доступ любому человеку, сообществу, стране, да чего уж там – собственному президенту в угоду общественному мнению и его политическим противникам. Помогли правильному кандидату выиграть "демократические" выборы в США", - добавил Медведев.Он отметил, что Россия для деятелей, которые сидят в Калифорнии и их менторов в Вашингтоне, – просто очередной экспериментальный полигон, "этакая резервация, в которой живут цифровые образы, не более того". Вследствие их активной антироссийской позиции этот полигон наполнился фейками о России и её действиях на Украине: пользователям разрешили желать смерти российским военным, добавил Медведев. "Их последующие невнятные оправдания, попытки откатить назад вызывали лишь горечь и недоумение. А ведь еще совсем недавно они стремились в Россию и хотели активно "дружить", - отметил он.Совершенно параноидальной он назвал и блокировку на YouTube каналов "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". "Решили "отменить" Россию во всем, выбросить из Сети, без разбора резать и кромсать даже ее историю и культуру. То ли из-за банальной русофобии, то ли из-за страха перед вызовом на ковер в сенат, в ФБР и другие структуры американской администрации", - написал Медведев. Он заявил, что "эта противозаконная игра в одни ворота порядком надоела". "Каждый, кто сохраняет критическое мышление и не одурманен западными фейками, понимает, что так дальше нельзя", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20220317/sotsseti-1778706969.html

https://ria.ru/20220316/sotsseti-1778381795.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, украина, китай, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook