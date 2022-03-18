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Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев - РИА Новости, 18.03.2022
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Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев
Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев - РИА Новости, 18.03.2022
Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев
Западные медиа своими бездарными решениями существенно сократили аудиторию в России, и теперь, чтобы вернуться, им придется доказать свою независимость и доброе РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:05
2022-03-18T10:08
общество
россия
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китай
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Западные медиа своими бездарными решениями существенно сократили аудиторию в России, и теперь, чтобы вернуться, им придется доказать свою независимость и доброе отношение к РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России."Западные медиа своими бездарными решениями лишь существенно сократили свою аудиторию в нашей стране. И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам. Однако не факт, что это у них получится, дважды зайти в одну воду", - написал Медведев в своем своем Telegram-канале.Он также напомнил, что собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае. "Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами и опытом их развития. Будем и дальше поддерживать их", - отметил он.Зампредседателя Совбеза РФ добавил, что для миллионов людей во всем мире социальные медиа - это удобное средство личного общения и получения информации. Однако "руководители отдельных интернет-ресурсов – к примеру, великой вселенной "Мета" – живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам"."Вкус к мнимой неограниченной власти в цифровом пространстве сладок. Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений, - написал он. - Захотели – закрыли доступ любому человеку, сообществу, стране, да чего уж там – собственному президенту в угоду общественному мнению и его политическим противникам. Помогли правильному кандидату выиграть "демократические" выборы в США", - добавил Медведев.Он отметил, что Россия для деятелей, которые сидят в Калифорнии и их менторов в Вашингтоне, – просто очередной экспериментальный полигон, "этакая резервация, в которой живут цифровые образы, не более того". Вследствие их активной антироссийской позиции этот полигон наполнился фейками о России и её действиях на Украине: пользователям разрешили желать смерти российским военным, добавил Медведев. "Их последующие невнятные оправдания, попытки откатить назад вызывали лишь горечь и недоумение. А ведь еще совсем недавно они стремились в Россию и хотели активно "дружить", - отметил он.Совершенно параноидальной он назвал и блокировку на YouTube каналов "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". "Решили "отменить" Россию во всем, выбросить из Сети, без разбора резать и кромсать даже ее историю и культуру. То ли из-за банальной русофобии, то ли из-за страха перед вызовом на ковер в сенат, в ФБР и другие структуры американской администрации", - написал Медведев. Он заявил, что "эта противозаконная игра в одни ворота порядком надоела". "Каждый, кто сохраняет критическое мышление и не одурманен западными фейками, понимает, что так дальше нельзя", - отметил Медведев.
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общество, россия, украина, китай, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook
10:05 18.03.2022 (обновлено: 10:08 18.03.2022)
 
Западные медиа существенно сократили аудиторию в России, заявил Медведев

Медведев: западные медиа бездарными решениями существенно сократили аудиторию в России

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Западные медиа своими бездарными решениями существенно сократили аудиторию в России, и теперь, чтобы вернуться, им придется доказать свою независимость и доброе отношение к РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
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"Западные медиа своими бездарными решениями лишь существенно сократили свою аудиторию в нашей стране. И теперь, чтобы вернуться, им придется на деле доказать свою независимость и доброе отношение к России и ее гражданам. Однако не факт, что это у них получится, дважды зайти в одну воду", - написал Медведев в своем своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что собственные соцсети и мессенджеры есть не только в англосаксонском мире, но и в России и Китае. "Наша страна обладает всеми необходимыми инструментами и опытом их развития. Будем и дальше поддерживать их", - отметил он.
Зампредседателя Совбеза РФ добавил, что для миллионов людей во всем мире социальные медиа - это удобное средство личного общения и получения информации. Однако "руководители отдельных интернет-ресурсов – к примеру, великой вселенной "Мета" – живут в собственной реальности, следуют только своим субъективным правилам".
"Вкус к мнимой неограниченной власти в цифровом пространстве сладок. Они построили империю и вовлекли в нее миллиарды людей. И управляют ею вне законов и иного государственного регулирования, на основе пользовательских соглашений, - написал он. - Захотели – закрыли доступ любому человеку, сообществу, стране, да чего уж там – собственному президенту в угоду общественному мнению и его политическим противникам. Помогли правильному кандидату выиграть "демократические" выборы в США", - добавил Медведев.
Он отметил, что Россия для деятелей, которые сидят в Калифорнии и их менторов в Вашингтоне, – просто очередной экспериментальный полигон, "этакая резервация, в которой живут цифровые образы, не более того". Вследствие их активной антироссийской позиции этот полигон наполнился фейками о России и её действиях на Украине: пользователям разрешили желать смерти российским военным, добавил Медведев. "Их последующие невнятные оправдания, попытки откатить назад вызывали лишь горечь и недоумение. А ведь еще совсем недавно они стремились в Россию и хотели активно "дружить", - отметил он.
Совершенно параноидальной он назвал и блокировку на YouTube каналов "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". "Решили "отменить" Россию во всем, выбросить из Сети, без разбора резать и кромсать даже ее историю и культуру. То ли из-за банальной русофобии, то ли из-за страха перед вызовом на ковер в сенат, в ФБР и другие структуры американской администрации", - написал Медведев. Он заявил, что "эта противозаконная игра в одни ворота порядком надоела". "Каждый, кто сохраняет критическое мышление и не одурманен западными фейками, понимает, что так дальше нельзя", - отметил Медведев.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Американский эксперт заявил, что соцсети стали орудием войны Запада
 
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