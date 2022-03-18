https://ria.ru/20220318/mariupol-1778865472.html
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются - РИА Новости, 18.03.2022
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:18
2022-03-18T15:18
2022-03-18T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Бои в центральной части Мариуполя продолжаются, сообщил корреспондент РИА Новости.Звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов слышны по всему городу. Главные дороги, ведущие в центр города, перекрыты баррикадами из различной техники и транспорта.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220318/mariupol-1778775510.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
мариуполь
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Обстановка в центре Мариуполя
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются, сообщил корреспондент РИА Новости. Звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов слышны по всему городу. Главные дороги, ведущие в центр города, перекрыты баррикадами из различной техники и транспорта.
2022-03-18T15:18
true
PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
15:18 18.03.2022 (обновлено: 16:03 18.03.2022)
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются
Бои в центральной части Мариуполя продолжаются, главные дороги забаррикадировали