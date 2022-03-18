https://ria.ru/20220318/mariupol-1778865472.html

Бои в центральной части Мариуполя продолжаются

Бои в центральной части Мариуполя продолжаются - РИА Новости, 18.03.2022

Бои в центральной части Мариуполя продолжаются

Бои в центральной части Мариуполя продолжаются, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:18

2022-03-18T15:18

2022-03-18T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

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ситуация в днр и лнр

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Бои в центральной части Мариуполя продолжаются, сообщил корреспондент РИА Новости.Звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов слышны по всему городу. Главные дороги, ведущие в центр города, перекрыты баррикадами из различной техники и транспорта.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220318/mariupol-1778775510.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в центре Мариуполя Бои в центральной части Мариуполя продолжаются, сообщил корреспондент РИА Новости. Звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов слышны по всему городу. Главные дороги, ведущие в центр города, перекрыты баррикадами из различной техники и транспорта. 2022-03-18T15:18 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь