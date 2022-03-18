https://ria.ru/20220318/lnr-1778891973.html

Глава ЛНР ввел комендантский час в освобожденных районах республики

Глава ЛНР ввел комендантский час в освобожденных районах республики - РИА Новости, 18.03.2022

Глава ЛНР ввел комендантский час в освобожденных районах республики

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел комендантский час в освобождённых от украинских войск районах республики, он будет действовать с 21.00... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:48

2022-03-18T16:48

2022-03-18T16:59

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел комендантский час в освобождённых от украинских войск районах республики, он будет действовать с 21.00 до 5.00 утра."Установить на переходный период на территории ЛНР, ранее оккупированной Украиной, освобождённой после 19 февраля, действие режима комендантского часа с 21.00 до 5.00", - говорится в указе, опубликованном в пятницу на официальном сайте главы ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии