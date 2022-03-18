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Народная милиция ЛНР уничтожила 70 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР уничтожила 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 18.03.2022
Народная милиция ЛНР уничтожила 70 украинских военных за сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 70 человек личного... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T15:30
2022-03-18T15:30
2022-03-18T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики за прошедшие сутки потеряли 70 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 70 человек личного состава; три единицы боевых машины пехоты", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/dnr-1778793075.html
https://ria.ru/20220317/spetsoperatsiya-1778754044.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:30 18.03.2022 (обновлено: 15:43 18.03.2022)
Народная милиция ЛНР уничтожила 70 украинских военных за сутки
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении 70 украинских военных за сутки