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Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/lnr-1778789306.html
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики - РИА Новости, 18.03.2022
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики
Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:19
2022-03-18T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
армия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное", - сказал он.Говоря о продвижении ополченцев и армии РФ в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
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армия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:19 18.03.2022 (обновлено: 10:49 18.03.2022)
 
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики

Войска ЛНР при поддержке ВС России освободили более 90 процентов территории республики

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Боец Народной милиции ЛНР
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное", - сказал он.
Говоря о продвижении ополченцев и армии РФ в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
Боец народной милиции Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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