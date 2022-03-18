https://ria.ru/20220318/lnr-1778789306.html
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики - РИА Новости, 18.03.2022
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики
Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:19
2022-03-18T10:19
2022-03-18T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
армия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное", - сказал он.Говоря о продвижении ополченцев и армии РФ в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.
https://ria.ru/20220318/donbass-1778782657.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:19 18.03.2022 (обновлено: 10:49 18.03.2022)
Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики
Войска ЛНР при поддержке ВС России освободили более 90 процентов территории республики