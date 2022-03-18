https://ria.ru/20220318/lnr-1778789306.html

Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики

Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики - РИА Новости, 18.03.2022

Войска ЛНР освободили более 90 процентов территории республики

Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:19

2022-03-18T10:19

2022-03-18T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

армия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Войска ЛНР при поддержке ВС РФ освободили более 90% территории республики, заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное", - сказал он.Говоря о продвижении ополченцев и армии РФ в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.

https://ria.ru/20220318/donbass-1778782657.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

армия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии