https://ria.ru/20220318/lenoblast-1778808787.html

В Ленобласти упростят процедуры в строительном секторе

В Ленобласти упростят процедуры в строительном секторе - РИА Новости, 18.03.2022

В Ленобласти упростят процедуры в строительном секторе

Строительный блок Ленинградской области принял ряд мер по снижению административных барьеров, ввел упрощенный порядок предоставления финансирования и... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:49

2022-03-18T11:49

2022-03-18T11:49

ленинградская область

александр дрозденко

жилье

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740089033_0:210:2896:1839_1920x0_80_0_0_ab8838926bb91396a940fc3449aaefb2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Строительный блок Ленинградской области принял ряд мер по снижению административных барьеров, ввел упрощенный порядок предоставления финансирования и бюрократических процедур, чтобы облегчить работу подрядчиков, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский по итогам совещания с представителями отрасли.По его словам, принимаемые властями региона меры упростят жизнь подрядчикам: им будет легче согласовать проекты и увеличить цены контракта. Таким образом стройблок региона выполнил предложения губернатор Александр Дрозденко, высказавшегося за упрощение процедуры выдачи разрешения на строительство."Принимаемые меры делятся на несколько блоков: снижение административных барьеров, упрощенный порядок предоставления финансирования и упрощение бюрократических процедур. Это не значит, что мы начнем исполнять любые пожелания наших партнеров и принимать не выполненные до конца работы. Наша задача ― соблюсти баланс интересов, чтобы в полном объеме исполнить все обязательства региона на этот год. Ни одна стройка не должна стоять", ― пояснил Барановский.Чиновник также отметил, что в 2022 году строительный блок планирует нарастить темпы, начать строительство ряда объектов по концессионным соглашениям и заявить новые проекты в программу "Стимул".Как уточнили в обладминистрации, во время совещания также внимание уделили процедуре увеличения стоимости контракта в рамках постановления правительства РФ N1315. По аналогии с новым приказом Главгосэкспертизы планируется ввести мораторий на отрицательные заключения к строительным проектам. В заключениях экспертов будут содержаться замечания и дорожная карта по их устранению.

https://ria.ru/20220314/selo-1778153533.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, жилье, строительство