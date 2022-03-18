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В Ленобласти упростят процедуры в строительном секторе
В Ленобласти упростят процедуры в строительном секторе - РИА Новости, 18.03.2022
В Ленобласти упростят процедуры в строительном секторе
Строительный блок Ленинградской области принял ряд мер по снижению административных барьеров, ввел упрощенный порядок предоставления финансирования и... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:49
2022-03-18T11:49
2022-03-18T11:49
ленинградская область
александр дрозденко
жилье
строительство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Строительный блок Ленинградской области принял ряд мер по снижению административных барьеров, ввел упрощенный порядок предоставления финансирования и бюрократических процедур, чтобы облегчить работу подрядчиков, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский по итогам совещания с представителями отрасли.По его словам, принимаемые властями региона меры упростят жизнь подрядчикам: им будет легче согласовать проекты и увеличить цены контракта. Таким образом стройблок региона выполнил предложения губернатор Александр Дрозденко, высказавшегося за упрощение процедуры выдачи разрешения на строительство."Принимаемые меры делятся на несколько блоков: снижение административных барьеров, упрощенный порядок предоставления финансирования и упрощение бюрократических процедур. Это не значит, что мы начнем исполнять любые пожелания наших партнеров и принимать не выполненные до конца работы. Наша задача ― соблюсти баланс интересов, чтобы в полном объеме исполнить все обязательства региона на этот год. Ни одна стройка не должна стоять", ― пояснил Барановский.Чиновник также отметил, что в 2022 году строительный блок планирует нарастить темпы, начать строительство ряда объектов по концессионным соглашениям и заявить новые проекты в программу "Стимул".Как уточнили в обладминистрации, во время совещания также внимание уделили процедуре увеличения стоимости контракта в рамках постановления правительства РФ N1315. По аналогии с новым приказом Главгосэкспертизы планируется ввести мораторий на отрицательные заключения к строительным проектам. В заключениях экспертов будут содержаться замечания и дорожная карта по их устранению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр дрозденко, жилье, строительство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар — РИА Новости. Строительный блок Ленинградской области принял ряд мер по снижению административных барьеров, ввел упрощенный порядок предоставления финансирования и бюрократических процедур, чтобы облегчить работу подрядчиков, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский по итогам совещания с представителями отрасли.
По его словам, принимаемые властями региона меры упростят жизнь подрядчикам: им будет легче согласовать проекты и увеличить цены контракта. Таким образом стройблок региона выполнил предложения губернатор Александр Дрозденко
, высказавшегося за упрощение процедуры выдачи разрешения на строительство.
"Принимаемые меры делятся на несколько блоков: снижение административных барьеров, упрощенный порядок предоставления финансирования и упрощение бюрократических процедур. Это не значит, что мы начнем исполнять любые пожелания наших партнеров и принимать не выполненные до конца работы. Наша задача ― соблюсти баланс интересов, чтобы в полном объеме исполнить все обязательства региона на этот год. Ни одна стройка не должна стоять", ― пояснил Барановский.
Чиновник также отметил, что в 2022 году строительный блок планирует нарастить темпы, начать строительство ряда объектов по концессионным соглашениям и заявить новые проекты в программу "Стимул".
Как уточнили в обладминистрации, во время совещания также внимание уделили процедуре увеличения стоимости контракта в рамках постановления правительства РФ N1315. По аналогии с новым приказом Главгосэкспертизы планируется ввести мораторий на отрицательные заключения к строительным проектам. В заключениях экспертов будут содержаться замечания и дорожная карта по их устранению.
"Если подрядчик не устранит замечания в установленный срок, контракт с ним расторгнут. При этом не планируется упрощать процедуры, влияющие на конструктив и безопасность строительства", - добавили в обладминистрации указав, что среди новых запросов - создание сервиса, который позволит оперативно искать материалы и комплектующие.