https://ria.ru/20220318/lekarstva-1778799240.html

Посол: индийские компании могут заместить уходящие из России западные фирмы

Посол: индийские компании могут заместить уходящие из России западные фирмы - РИА Новости, 18.03.2022

Посол: индийские компании могут заместить уходящие из России западные фирмы

Индийские компании могут заместить западных производителей, уходящих из России, в том числе в фармацевтике, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:06

2022-03-18T11:06

2022-03-18T11:07

в мире

индия

россия

денис алипов

санкции

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Индийские компании могут заместить западных производителей, уходящих из России, в том числе в фармацевтике, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов."Уход многих западных компаний с российского рынка - те ниши, которые освободились, на самом деле могут быть заняты индийскими компаниям во многих отраслях, в частности, в фармацевтике", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Индия является "мировой аптекой" и ведущим производителем копий оригинальных лекарств, которые "ничуть не хуже оригиналов".

https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, россия, денис алипов, санкции