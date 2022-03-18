https://ria.ru/20220318/lekarstva-1778799240.html
Посол: индийские компании могут заместить уходящие из России западные фирмы
Посол: индийские компании могут заместить уходящие из России западные фирмы - РИА Новости, 18.03.2022
Посол: индийские компании могут заместить уходящие из России западные фирмы
Индийские компании могут заместить западных производителей, уходящих из России, в том числе в фармацевтике, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:06
2022-03-18T11:06
2022-03-18T11:07
в мире
индия
россия
денис алипов
санкции
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Индийские компании могут заместить западных производителей, уходящих из России, в том числе в фармацевтике, заявил посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов."Уход многих западных компаний с российского рынка - те ниши, которые освободились, на самом деле могут быть заняты индийскими компаниям во многих отраслях, в частности, в фармацевтике", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, Индия является "мировой аптекой" и ведущим производителем копий оригинальных лекарств, которые "ничуть не хуже оригиналов".
https://ria.ru/20220307/lekarstva-1776830509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, денис алипов, санкции
11:06 18.03.2022 (обновлено: 11:07 18.03.2022)
Посол: индийские компании могут заместить уходящие из России западные фирмы
Посол Алипов: индийские фармкомпании могут заместить ушедших из России производителей