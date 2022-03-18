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Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством лекарств - РИА Новости, 18.03.2022
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Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством лекарств
Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством лекарств - РИА Новости, 18.03.2022
Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством лекарств
На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:05
2022-03-18T10:25
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
санкции в отношении россии
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова."Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями. И практически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", - сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24".Самойлова добавила, что пропавшие из аптек лекарства имеются в наличии у производителей и скоро поступят в аптечную сеть."Есть некоторые снижения сегодня в аптеках. Но эти лекарственные препараты, которые пропали в аптеках, имеются в достаточном количестве у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть", - сказала она.
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), санкции в отношении россии, общество
10:05 18.03.2022 (обновлено: 10:25 18.03.2022)
 
Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с производством лекарств

Глава Росздравнадзора заявил об отсутствии проблем с производством и поставкой лекарств

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На сегодняшний день производители и дистрибьюторы не видят проблем с производством и поставками лекарств, рассказала руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Мы провели совещание с дистрибьюторами, с производителями. И практически дистрибьюторы и производители отечественных лекарственных препаратов подтвердили нам, что проблем ни с производством, ни с поставками лекарственных препаратов на сегодняшний день они не видят", - сказала Самойлова в эфире телеканала "Россия 24".
Самойлова добавила, что пропавшие из аптек лекарства имеются в наличии у производителей и скоро поступят в аптечную сеть.
"Есть некоторые снижения сегодня в аптеках. Но эти лекарственные препараты, которые пропали в аптеках, имеются в достаточном количестве у дистрибьюторов, у производителей, и в ближайшее время эти лекарственные препараты поступят в аптечную сеть", - сказала она.
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