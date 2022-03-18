https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778828210.html

В Госдуму внесут обращение о начале расследования по лабораториям США

В Госдуму внесут обращение о начале расследования по лабораториям США - РИА Новости, 18.03.2022

В Госдуму внесут обращение о начале расследования по лабораториям США

Обращение о возбуждении парламентского расследования по деятельности лабораторий США на Украине к спикеру Госдумы внесут на следующей неделе, сообщила... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:10

2022-03-18T13:10

2022-03-18T13:10

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обращение о возбуждении парламентского расследования по деятельности лабораторий США на Украине к спикеру Госдумы внесут на следующей неделе, сообщила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая по поручению спикера палаты координирует эту работу."Мы начали процедуру подготовки к возбуждению парламентского расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. По поручению председателя Государственной думы и в соответствии с федеральным законом подготовлено письменное обращение о возбуждении парламентского расследования. Соответствующее обращение к председателю Госдумы подготовлено и на следующей неделе будет внесено", - заявила Яровая.Также она сообщила, что расследование организуется, а комиссия формируется на основании норм закона "О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации"."В соответствии с законом все обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью граждан Российской Федерации и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности как в Российской Федерации, так и за рубежом", - сообщила Яровая.Россия обоснованно запросила новое экстренное заседание Совета Безопасности ООН на тему военно-биологической деятельности США на территории Украины, добавила вице-спикер."Практически каждый день российская сторона получает факты, подтверждающие эту деятельность, доступ к новым документам и иным доказательствам чудовищной деятельности, которая несет угрозу не только России, но и Европе, всему миру", - сообщила Яровая.Госдума на заседании 11 марта единогласно приняла обращение "К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине".

https://ria.ru/20220317/laboratorii-1778688075.html

https://ria.ru/20220315/laboratorii-1778285956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, европа, госдума рф, оон, в мире, украина, ирина яровая