В Госдуму внесут обращение о начале расследования по лабораториям США
Яровая: обращение о расследовании по лабораториям США внесут в ГД на следующей неделе
Здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Обращение о возбуждении парламентского расследования по деятельности лабораторий США на Украине к спикеру Госдумы внесут на следующей неделе, сообщила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, которая по поручению спикера палаты координирует эту работу.
"Мы начали процедуру подготовки к возбуждению парламентского расследования деятельности биологических лабораторий на Украине. По поручению председателя Государственной думы и в соответствии с федеральным законом подготовлено письменное обращение о возбуждении парламентского расследования. Соответствующее обращение к председателю Госдумы подготовлено и на следующей неделе будет внесено", - заявила Яровая.
Также она сообщила, что расследование организуется, а комиссия формируется на основании норм закона "О парламентском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации".
"В соответствии с законом все обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью граждан Российской Федерации и человечества в целом, должны быть расследованы и стать известны широкой общественности как в Российской Федерации, так и за рубежом", - сообщила Яровая.
"Практически каждый день российская сторона получает факты, подтверждающие эту деятельность, доступ к новым документам и иным доказательствам чудовищной деятельности, которая несет угрозу не только России, но и Европе, всему миру", - сообщила Яровая.
Госдума на заседании 11 марта единогласно приняла обращение "К Организации Объединенных Наций и Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине".