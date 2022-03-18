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Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине
Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине
США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине, не может идти речи о мирных целях, когда за всеми работами стоит Пентагон, заявило... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T03:45
2022-03-18T03:52
в мире
сша
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине, не может идти речи о мирных целях, когда за всеми работами стоит Пентагон, заявило посольство России в Вашингтоне.Отмечается, что американские аргументы и обвинения в адрес Москвы о "нарушениях" конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики, сами США при этом не соблюдают свои обязательства."Российской Федерации достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей. Задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Такая информация не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ", — подчеркнули в дипмиссии.Минобороны ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. По информации российского ведомства, там сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.
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в мире, сша, украина, россия
03:45 18.03.2022 (обновлено: 03:52 18.03.2022)
 
Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине

Посольство России: США должны раскрыть данные о военно-биологической активности на Украине

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине, не может идти речи о мирных целях, когда за всеми работами стоит Пентагон, заявило посольство России в Вашингтоне.

"Требуем от американской стороны в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины. О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон", — говорится в заявлении.

Отмечается, что американские аргументы и обвинения в адрес Москвы о "нарушениях" конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики, сами США при этом не соблюдают свои обязательства.
"Российской Федерации достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей. Задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Такая информация не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ", — подчеркнули в дипмиссии.
Минобороны ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. По информации российского ведомства, там сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.
Костюмы биологической защиты в лаборатории США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 19:15
Американские военные испытывали биооружие на украинцах. Мы были на очереди
 
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