https://ria.ru/20220318/laboratorii-1778765843.html

Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине

Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Посольство в США потребовало раскрыть данные о лабораториях на Украине

США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине, не может идти речи о мирных целях, когда за всеми работами стоит Пентагон, заявило... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T03:45

2022-03-18T03:45

2022-03-18T03:52

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ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. США должны раскрыть информацию о военно-биологической активности на Украине, не может идти речи о мирных целях, когда за всеми работами стоит Пентагон, заявило посольство России в Вашингтоне.Отмечается, что американские аргументы и обвинения в адрес Москвы о "нарушениях" конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики, сами США при этом не соблюдают свои обязательства."Российской Федерации достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей. Задачей планируемых бесчеловечных акций является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Такая информация не может не вызывать серьезную озабоченность, принимая во внимание, что США до сих пор не уничтожили национальные запасы боевых отравляющих веществ", — подчеркнули в дипмиссии.Минобороны ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. По информации российского ведомства, там сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона.

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, сша, украина, россия