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Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд - РИА Новости, 18.03.2022
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Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд
Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд - РИА Новости, 18.03.2022
Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд
Рубль растет против доллара и евро седьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар сползает в направлении психологически значимой отметки в 100... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:12
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экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рубль растет против доллара и евро седьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар сползает в направлении психологически значимой отметки в 100 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 1,15 рубля, до 102 рублей, курс евро – на 1,77 рубля, до 111,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже максимально опускался в пятницу до 101,7 рубля.
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экономика, московская биржа, россия
10:12 18.03.2022 (обновлено: 17:23 18.03.2022)
 
Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд

Курс доллара в начале торгов снижался на 1,15 рубля, курс евро – на 1,77 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рубль растет против доллара и евро седьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар сползает в направлении психологически значимой отметки в 100 рублей.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 1,15 рубля, до 102 рублей, курс евро – на 1,77 рубля, до 111,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже максимально опускался в пятницу до 101,7 рубля.
 
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