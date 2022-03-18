https://ria.ru/20220318/kurs-1778788212.html

Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд

Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд - РИА Новости, 18.03.2022

Рубль продолжает рост к доллару и евро седьмой день подряд

Рубль растет против доллара и евро седьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар сползает в направлении психологически значимой отметки в 100... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:12

2022-03-18T10:12

2022-03-18T17:23

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Рубль растет против доллара и евро седьмой день подряд, следует из данных Московской биржи. Доллар сползает в направлении психологически значимой отметки в 100 рублей.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 1,15 рубля, до 102 рублей, курс евро – на 1,77 рубля, до 111,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже максимально опускался в пятницу до 101,7 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия