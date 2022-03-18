https://ria.ru/20220318/krym-1778882755.html
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, заявил Путин
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, заявил Путин - РИА Новости, 18.03.2022
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, заявил Путин
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:18
2022-03-18T16:18
2022-03-18T16:34
общество
владимир путин
республика крым
россия
севастополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в Лужниках по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ."За это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь. Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов", - сказал он.По словам президента, "нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, и которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу".
https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир путин, республика крым, россия, севастополь
16:18 18.03.2022 (обновлено: 16:34 18.03.2022)
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, заявил Путин
Президент Путин: Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь