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Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе - РИА Новости, 18.03.2022
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Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе
Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе - РИА Новости, 18.03.2022
Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе
Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе в честь Дня воссоединения Крыма с Россией и в рамках акции в поддержку Вооруженных сил РФ, сообщает... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:11
2022-03-18T15:44
владимир путин
россия
севастополь
киев
вооруженные силы рф
оон
признание днр и лнр в россии
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НАЛЬЧИК, 18 мар — РИА Новости. Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе в честь Дня воссоединения Крыма с Россией и в рамках акции в поддержку Вооруженных сил РФ, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.В Кабардино-Балкарии в пятницу также проходят праздничные мероприятия под общим названием "Крымская весна". Во всех городах и районах республики проводятся фестивали, акции, флешмобы и выставки.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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владимир путин, россия, севастополь, киев, вооруженные силы рф, оон, признание днр и лнр в россии
14:11 18.03.2022 (обновлено: 15:44 18.03.2022)
 
Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе

Российский флаг с буквой Z развернули на Эльбрусе в честь воссоединения Крыма с Россией

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФлаг России на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Флаг России на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Флаг России на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
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НАЛЬЧИК, 18 мар — РИА Новости. Российский триколор с буквой Z развернули на Эльбрусе в честь Дня воссоединения Крыма с Россией и в рамках акции в поддержку Вооруженных сил РФ, сообщает правительство Кабардино-Балкарии.
Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

"В Приэльбрусье прошла акция в поддержку Дня воссоединения Крыма с Россией и Вооруженных сил Российской Федерации. На Эльбрусе на высоте 4200 метров был развернут флаг России с буквой Z", — говорится в сообщении. Отмечается, что под звуки российского гимна лыжники спустили флаг на поляну Азау, где их встречали жители и гости республики.

В Кабардино-Балкарии в пятницу также проходят праздничные мероприятия под общим названием "Крымская весна". Во всех городах и районах республики проводятся фестивали, акции, флешмобы и выставки.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российский военнослужащий в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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Владимир ПутинРоссияСевастопольКиевВооруженные силы РФООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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