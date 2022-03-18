https://ria.ru/20220318/krym-1778843178.html

Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией

Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с днем воссоединения Крыма с РФ на... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:01

2022-03-18T14:01

2022-03-18T14:01

владимир путин

россия

новосибирск

севастополь

день воссоединения крыма с россией

общество

республика крым

андрей травников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151315/78/1513157807_0:114:3072:1841_1920x0_80_0_0_e09a0bb7a7b2ee84815e62fc79f554e1.jpg

НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с днем воссоединения Крыма с РФ на концерте "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!", сообщает в пятницу облправительство."В девятый раз мы отмечаем этот день, но сегодня особое чувство. Сейчас мы совершенно по-другому оцениваем все то, что произошло в 2014 году. По-другому восхищаемся смелостью жителей Крыма, которые в тот рубежный период не пустили на свою территорию эшелоны национальных батальонов. По-другому оцениваем мудрость и решительность нашего президента Владимира Путина, который в тот момент принимал это нужное решение", - сказал Травников.Глава региона отметил, что восхищается мужеством защитников Донбасса, тех, кто последние восемь лет защищал свою землю."Теперь мы понимаем, как сложно сегодня эту опухоль вырезать, – опухоль национализма, фашизма, глубоко засевшую на территории Украины. То, что сегодня приходится ликвидировать нашим войскам, нашим героям, эти метастазы коричневой чумы – детище последователей не только Бандеры, но и Геббельса. Наши земляки, наши воины несут мир на землю Украины, по сути, восстанавливают независимость Украины", - сказал он.Губернатор заявил, что именно поэтому на Россию развернуто беспрецедентное давление, однако он считает, что история Крымской весны 2014 года вдохновляет всех россиян, и "как бы ни было трудно, мы выстоим и победим".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года. Праздничный концерт, посвященный этой дате, прошел в пятницу Новосибирске в международном центре волейбола "Локомотив-арена".

https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html

https://ria.ru/20220301/kapremont-1775724279.html

россия

новосибирск

севастополь

республика крым

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, новосибирск, севастополь, день воссоединения крыма с россией, общество, республика крым, андрей травников, новосибирская область