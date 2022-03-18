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Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
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Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией
Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с днем воссоединения Крыма с РФ на... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:01
2022-03-18T14:01
владимир путин
россия
новосибирск
севастополь
день воссоединения крыма с россией
общество
республика крым
андрей травников
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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с днем воссоединения Крыма с РФ на концерте "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!", сообщает в пятницу облправительство."В девятый раз мы отмечаем этот день, но сегодня особое чувство. Сейчас мы совершенно по-другому оцениваем все то, что произошло в 2014 году. По-другому восхищаемся смелостью жителей Крыма, которые в тот рубежный период не пустили на свою территорию эшелоны национальных батальонов. По-другому оцениваем мудрость и решительность нашего президента Владимира Путина, который в тот момент принимал это нужное решение", - сказал Травников.Глава региона отметил, что восхищается мужеством защитников Донбасса, тех, кто последние восемь лет защищал свою землю."Теперь мы понимаем, как сложно сегодня эту опухоль вырезать, – опухоль национализма, фашизма, глубоко засевшую на территории Украины. То, что сегодня приходится ликвидировать нашим войскам, нашим героям, эти метастазы коричневой чумы – детище последователей не только Бандеры, но и Геббельса. Наши земляки, наши воины несут мир на землю Украины, по сути, восстанавливают независимость Украины", - сказал он.Губернатор заявил, что именно поэтому на Россию развернуто беспрецедентное давление, однако он считает, что история Крымской весны 2014 года вдохновляет всех россиян, и "как бы ни было трудно, мы выстоим и победим".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года. Праздничный концерт, посвященный этой дате, прошел в пятницу Новосибирске в международном центре волейбола "Локомотив-арена".
https://ria.ru/20220314/sakhar-1778007195.html
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владимир путин, россия, новосибирск, севастополь, день воссоединения крыма с россией, общество, республика крым, андрей травников, новосибирская область
14:01 18.03.2022
 
Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Травников поздравил новосибирцев с днем воссоединения Крыма с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАндрей Травников
Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Андрей Травников
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НОВОСИБИРСК, 18 мар – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив поздравили новосибирцев с днем воссоединения Крыма с РФ на концерте "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!", сообщает в пятницу облправительство.
"В девятый раз мы отмечаем этот день, но сегодня особое чувство. Сейчас мы совершенно по-другому оцениваем все то, что произошло в 2014 году. По-другому восхищаемся смелостью жителей Крыма, которые в тот рубежный период не пустили на свою территорию эшелоны национальных батальонов. По-другому оцениваем мудрость и решительность нашего президента Владимира Путина, который в тот момент принимал это нужное решение", - сказал Травников.
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14 марта, 10:40
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Глава региона отметил, что восхищается мужеством защитников Донбасса, тех, кто последние восемь лет защищал свою землю.
"Теперь мы понимаем, как сложно сегодня эту опухоль вырезать, – опухоль национализма, фашизма, глубоко засевшую на территории Украины. То, что сегодня приходится ликвидировать нашим войскам, нашим героям, эти метастазы коричневой чумы – детище последователей не только Бандеры, но и Геббельса. Наши земляки, наши воины несут мир на землю Украины, по сути, восстанавливают независимость Украины", - сказал он.
Губернатор заявил, что именно поэтому на Россию развернуто беспрецедентное давление, однако он считает, что история Крымской весны 2014 года вдохновляет всех россиян, и "как бы ни было трудно, мы выстоим и победим".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года. Праздничный концерт, посвященный этой дате, прошел в пятницу Новосибирске в международном центре волейбола "Локомотив-арена".
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
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Владимир ПутинРоссияНовосибирскСевастопольДень воссоединения Крыма с РоссиейОбществоРеспублика КрымАндрей ТравниковНовосибирская область
 
 
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