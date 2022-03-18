Крым спасли от участи, уготованной украинскими нацистами, заявил Нарышкин
Нарышкин: Крым спасли от кровавой участи, уготованной украинскими нацистами
© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкУчастники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя
Участники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мужество крымчан и оперативная реакция России помогли восемь он назад избежать трагедии на полуострове, которому украинские неонацисты тогда готовили кровавую участь, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Ровно восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в Россию, в "родную гавань", сообщил он в пятницу на круглом столе по вопросам исторического просвещения.
"В феврале 2014 года в результате вооруженного переворота в Киеве на Украине установился откровенно русофобский режим, поддерживающий неонацизм как часть государственной идеологии. Жители юго-востока Украины, люди русской культуры, говорящие и думающие на русском языке, выразили принципиальное нежелание оставаться под чуждой им властью", - сказал Нарышкин.
"Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии", - добавил Нарышкин.