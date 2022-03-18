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Крым спасли от участи, уготованной украинскими нацистами, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.03.2022
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Крым спасли от участи, уготованной украинскими нацистами, заявил Нарышкин
Крым спасли от участи, уготованной украинскими нацистами, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.03.2022
Крым спасли от участи, уготованной украинскими нацистами, заявил Нарышкин
Мужество крымчан и оперативная реакция России помогли восемь он назад избежать трагедии на полуострове, которому украинские неонацисты тогда готовили кровавую... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:37
2022-03-18T11:37
россия
севастополь
республика крым
в мире
политика
одесса
сергей нарышкин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мужество крымчан и оперативная реакция России помогли восемь он назад избежать трагедии на полуострове, которому украинские неонацисты тогда готовили кровавую участь, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Ровно восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в Россию, в "родную гавань", сообщил он в пятницу на круглом столе по вопросам исторического просвещения."В феврале 2014 года в результате вооруженного переворота в Киеве на Украине установился откровенно русофобский режим, поддерживающий неонацизм как часть государственной идеологии. Жители юго-востока Украины, люди русской культуры, говорящие и думающие на русском языке, выразили принципиальное нежелание оставаться под чуждой им властью", - сказал Нарышкин.Многотысячные митинги в Херсоне, Харькове, Мариуполе, в других городах были жестоко подвалены, погибли от рук нацистов, сгорев заживо, мужественные защитники Дома профсоюзов в Одессе напомнил он."Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии", - добавил Нарышкин.
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россия, севастополь, республика крым, в мире, политика, одесса, сергей нарышкин
11:37 18.03.2022
 
Крым спасли от участи, уготованной украинскими нацистами, заявил Нарышкин

Нарышкин: Крым спасли от кровавой участи, уготованной украинскими нацистами

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкУчастники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя
Участники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Участники автомобильного пробега в поддержку специальной военной операции на Украине в одном из скверов Севастополя
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мужество крымчан и оперативная реакция России помогли восемь он назад избежать трагедии на полуострове, которому украинские неонацисты тогда готовили кровавую участь, заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Ровно восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в Россию, в "родную гавань", сообщил он в пятницу на круглом столе по вопросам исторического просвещения.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время митинга-концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 11:20Хабаровский край
Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
"В феврале 2014 года в результате вооруженного переворота в Киеве на Украине установился откровенно русофобский режим, поддерживающий неонацизм как часть государственной идеологии. Жители юго-востока Украины, люди русской культуры, говорящие и думающие на русском языке, выразили принципиальное нежелание оставаться под чуждой им властью", - сказал Нарышкин.
Многотысячные митинги в Херсоне, Харькове, Мариуполе, в других городах были жестоко подвалены, погибли от рук нацистов, сгорев заживо, мужественные защитники Дома профсоюзов в Одессе напомнил он.
"Тот же кровавый сценарий готовился и в Крыму. И только благодаря мужественной позиции крымчан и жителей Севастополя, оперативной реакции России на полуострове удалось избежать трагедии", - добавил Нарышкин.
 
РоссияСевастопольРеспублика КрымВ миреПолитикаОдессаСергей Нарышкин
 
 
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