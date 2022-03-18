https://ria.ru/20220318/krym-1778802049.html

Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022

Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и принял участие в митинге-концерте,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:20

2022-03-18T11:20

2022-03-18T11:31

хабаровский край

владимир путин

хабаровск

донецкая народная республика

россия

су-27

день воссоединения крыма с россией

общество

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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и принял участие в митинге-концерте, посвященном празднику.Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года."Восемь лет назад весь Крым сделал исторический выбор. Почти 97% проголосовавших на референдуме при явке 80% сказали: "Мы – за воссоединение!". Представители 20 стран, свыше 100 наблюдателей стали свидетелями судьбоносного момента. Несмотря на угрозы и провокации, историческая правда была восстановлена... И сколько бы километров не разделяли Хабаровский край и Крым, мы чувствуем единство со всеми его жителями. И в этот день мы снова испытываем те же эмоции, что и восемь лет назад: радость и гордость за то, что мы снова стали одной страной, одной семьей. И никаким испытаниям не изменить этого", - высказался на торжестве Дегтярев.Губернатор подчеркнул в выступлении, что "Россия всегда относилась и продолжает относиться к украинскому народу с уважением", добавив, что "обе страны связаны не только исторически: народы объединяют духовные ценности и культурное наследие". Как пример глава региона привел ежегодные Дни украинской культуры и другие мероприятия, которые проходят во всех российских регионах, в том числе и в Хабаровском крае.Он считает, что несмотря на многолетние попытки России сохранить мир между государствами, Украина продолжила свою враждебную политику. Поэтому в феврале этого года президент России Владимир Путин поставил задачу: во избежание дальнейшего кровопролития в Донецкой и Луганской народных республиках начать демилитаризацию и денацификацию Украины. Развернулась специальная военная операция по защите Донбасса."Уже ясно, что этот вызов, санкции западных стран помогли нам сплотиться и предоставили новые возможности. Но сегодня как никогда поддержка нужна нашим вооруженным силам. На защиту мирных граждан ДНР и ЛНР встали многие наши земляки", - сказал глава региона.Один из них – комсомольчанин майор Виктор Дудин. В ходе боевого патрулирования летчик обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода в дуэльном бою уничтожил его. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, штурману истребительного авиационного полка присвоено звание Героя России. Указ подписан 4 марта.В этот праздничный день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись тематические митинги-концерты "Крымская весна".

https://ria.ru/20220318/plan-1778769796.html

https://ria.ru/20220218/degtyarev-1773484408.html

https://ria.ru/20220207/investitsii-1771451705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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