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Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20220318/krym-1778802049.html
Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 18.03.2022
Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и принял участие в митинге-концерте,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:20
2022-03-18T11:31
хабаровский край
владимир путин
хабаровск
донецкая народная республика
россия
су-27
день воссоединения крыма с россией
общество
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ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и принял участие в митинге-концерте, посвященном празднику.Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года."Восемь лет назад весь Крым сделал исторический выбор. Почти 97% проголосовавших на референдуме при явке 80% сказали: "Мы – за воссоединение!". Представители 20 стран, свыше 100 наблюдателей стали свидетелями судьбоносного момента. Несмотря на угрозы и провокации, историческая правда была восстановлена... И сколько бы километров не разделяли Хабаровский край и Крым, мы чувствуем единство со всеми его жителями. И в этот день мы снова испытываем те же эмоции, что и восемь лет назад: радость и гордость за то, что мы снова стали одной страной, одной семьей. И никаким испытаниям не изменить этого", - высказался на торжестве Дегтярев.Губернатор подчеркнул в выступлении, что "Россия всегда относилась и продолжает относиться к украинскому народу с уважением", добавив, что "обе страны связаны не только исторически: народы объединяют духовные ценности и культурное наследие". Как пример глава региона привел ежегодные Дни украинской культуры и другие мероприятия, которые проходят во всех российских регионах, в том числе и в Хабаровском крае.Он считает, что несмотря на многолетние попытки России сохранить мир между государствами, Украина продолжила свою враждебную политику. Поэтому в феврале этого года президент России Владимир Путин поставил задачу: во избежание дальнейшего кровопролития в Донецкой и Луганской народных республиках начать демилитаризацию и денацификацию Украины. Развернулась специальная военная операция по защите Донбасса."Уже ясно, что этот вызов, санкции западных стран помогли нам сплотиться и предоставили новые возможности. Но сегодня как никогда поддержка нужна нашим вооруженным силам. На защиту мирных граждан ДНР и ЛНР встали многие наши земляки", - сказал глава региона.Один из них – комсомольчанин майор Виктор Дудин. В ходе боевого патрулирования летчик обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода в дуэльном бою уничтожил его. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, штурману истребительного авиационного полка присвоено звание Героя России. Указ подписан 4 марта.В этот праздничный день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись тематические митинги-концерты "Крымская весна".
https://ria.ru/20220318/plan-1778769796.html
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донецкая народная республика
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хабаровский край
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владимир путин, хабаровск, донецкая народная республика, россия, су-27, день воссоединения крыма с россией, общество, михаил дегтярев, хабаровский край, республика крым
11:20 18.03.2022 (обновлено: 11:31 18.03.2022)
 
Дегтярев поздравил с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Дегтярев поздравил жителей Хабаровского края с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время митинга-концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время митинга-концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев во время митинга-концерта, посвященного годовщине воссоединения Крыма с Россией
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 мар - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с годовщиной воссоединения Крыма с Россией и принял участие в митинге-концерте, посвященном празднику.
Договор о вхождении Республики Крым в состав Российской Федерации был подписан 18 марта 2014 года.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
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"Восемь лет назад весь Крым сделал исторический выбор. Почти 97% проголосовавших на референдуме при явке 80% сказали: "Мы – за воссоединение!". Представители 20 стран, свыше 100 наблюдателей стали свидетелями судьбоносного момента. Несмотря на угрозы и провокации, историческая правда была восстановлена... И сколько бы километров не разделяли Хабаровский край и Крым, мы чувствуем единство со всеми его жителями. И в этот день мы снова испытываем те же эмоции, что и восемь лет назад: радость и гордость за то, что мы снова стали одной страной, одной семьей. И никаким испытаниям не изменить этого", - высказался на торжестве Дегтярев.
Губернатор подчеркнул в выступлении, что "Россия всегда относилась и продолжает относиться к украинскому народу с уважением", добавив, что "обе страны связаны не только исторически: народы объединяют духовные ценности и культурное наследие". Как пример глава региона привел ежегодные Дни украинской культуры и другие мероприятия, которые проходят во всех российских регионах, в том числе и в Хабаровском крае.
Он считает, что несмотря на многолетние попытки России сохранить мир между государствами, Украина продолжила свою враждебную политику. Поэтому в феврале этого года президент России Владимир Путин поставил задачу: во избежание дальнейшего кровопролития в Донецкой и Луганской народных республиках начать демилитаризацию и денацификацию Украины. Развернулась специальная военная операция по защите Донбасса.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 09:19Хабаровский край
Михаил Дегтярев предложил создать центр подготовки летчиков SSJ100 и МС-21
"Уже ясно, что этот вызов, санкции западных стран помогли нам сплотиться и предоставили новые возможности. Но сегодня как никогда поддержка нужна нашим вооруженным силам. На защиту мирных граждан ДНР и ЛНР встали многие наши земляки", - сказал глава региона.
Один из них – комсомольчанин майор Виктор Дудин. В ходе боевого патрулирования летчик обнаружил истребитель Су-27 украинских вооруженных сил и с первого захода в дуэльном бою уничтожил его. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, штурману истребительного авиационного полка присвоено звание Героя России. Указ подписан 4 марта.
В этот праздничный день в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоялись тематические митинги-концерты "Крымская весна".
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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Хабаровский крайВладимир ПутинХабаровскДонецкая Народная РеспубликаРоссияСу-27День воссоединения Крыма с РоссиейОбществоМихаил ДегтяревХабаровский крайРеспублика Крым
 
 
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