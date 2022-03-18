https://ria.ru/20220318/krym-1778796323.html

Аксенов: воссоединение Крыма с Россией привело к геополитическим сдвигам

Аксенов: воссоединение Крыма с Россией привело к геополитическим сдвигам - РИА Новости, 18.03.2022

Аксенов: воссоединение Крыма с Россией привело к геополитическим сдвигам

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году положило начало мощным геополитическим сдвигам во всем мире. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:54

2022-03-18T10:54

2022-03-18T10:54

владимир путин

севастополь

киев

оон

в мире

республика крым

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году положило начало мощным геополитическим сдвигам во всем мире.В Крыму и Севастополе 18 марта официально является выходным и праздничным днем. Митинги и концерты пройдут в обоих регионах в пятницу по случаю восьмой годовщины воссоединения с Россией."Воссоединение Крыма с Россией привело к колоссальным геополитическим сдвигам. И Крымская весна, и восстание героического Донбасса, и специальная военная операция, которую вынуждена проводить наша страна, чтобы обеспечить свою безопасность и спасти братский украинский народ, – все это части огромного исторического процесса, который неизбежно приведет к восстановлению единства Русского мира", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он поблагодарил жителей полуострова за любовь к России и Крыму, за поддержку и понимание, за самоотверженный труд.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

https://ria.ru/20220318/krym-1778774048.html

севастополь

киев

республика крым

россия

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Ольга Маркова

владимир путин, севастополь, киев, оон, в мире, республика крым, россия, сергей аксенов (политик)