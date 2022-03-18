Аксенов: воссоединение Крыма с Россией привело к геополитическим сдвигам
Глава Крыма Аксенов: воссоединение полуострова с Россией привело к геополитическим сдвигам
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 году положило начало мощным геополитическим сдвигам во всем мире.
В Крыму и Севастополе 18 марта официально является выходным и праздничным днем. Митинги и концерты пройдут в обоих регионах в пятницу по случаю восьмой годовщины воссоединения с Россией.
Вчера, 02:06День воссоединения Крыма с Россией
"Воссоединение Крыма с Россией привело к колоссальным геополитическим сдвигам. И Крымская весна, и восстание героического Донбасса, и специальная военная операция, которую вынуждена проводить наша страна, чтобы обеспечить свою безопасность и спасти братский украинский народ, – все это части огромного исторического процесса, который неизбежно приведет к восстановлению единства Русского мира", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил жителей полуострова за любовь к России и Крыму, за поддержку и понимание, за самоотверженный труд.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".