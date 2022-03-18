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В Госдуме заявили, что Крым остро нуждается в новом курортном городе - РИА Новости, 18.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220318/krym-1778792162.html
В Госдуме заявили, что Крым остро нуждается в новом курортном городе
В Госдуме заявили, что Крым остро нуждается в новом курортном городе - РИА Новости, 18.03.2022
В Госдуме заявили, что Крым остро нуждается в новом курортном городе
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что регион остро нуждается в... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:33
2022-03-18T10:34
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что регион остро нуждается в строительстве нового курортного города, который станет одной из его визитных карточек.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма, предложения по его расположению будут внесены в правительство России до 1 апреля. Рассматриваются два варианта на западном побережье Крыма - в Сакском и Симферопольском районах."В том, что Крым остро нуждается в новых курортах, нет никаких сомнений. Наши прекрасные южнобережные здравницы строились в большинстве своем еще в советское время, а туристический поток на полуостров ежегодно растет, и это не предел. Новый комфортный современнейший курортный город в Крыму... я уверен, станет еще одной визитной карточкой и точкой притяжения", - сказал Черняк РИА Новости.По его мнению, западное побережье Сакского района и Николаевка в Симферопольском районе обладают песчаными пляжами, менее густо застроенными территориями по сравнению с южным берегом и оптимально подходят для реализации столь масштабного проекта с точки зрения близости к аэропорту и железнодорожным узлам."Реализация проекта даст большое количество рабочих мест и отчислений в бюджет", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20220318/ukraina-1778773356.html
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сергей аксенов (политик), сакский район, общество, туризм, туристы, новости - туризм
10:33 18.03.2022 (обновлено: 10:34 18.03.2022)
 
В Госдуме заявили, что Крым остро нуждается в новом курортном городе

Депутат Черняк заявил, что Крым остро нуждается в строительстве нового курортного города

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что регион остро нуждается в строительстве нового курортного города, который станет одной из его визитных карточек.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма, предложения по его расположению будут внесены в правительство России до 1 апреля. Рассматриваются два варианта на западном побережье Крыма - в Сакском и Симферопольском районах.
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"В том, что Крым остро нуждается в новых курортах, нет никаких сомнений. Наши прекрасные южнобережные здравницы строились в большинстве своем еще в советское время, а туристический поток на полуостров ежегодно растет, и это не предел. Новый комфортный современнейший курортный город в Крыму... я уверен, станет еще одной визитной карточкой и точкой притяжения", - сказал Черняк РИА Новости.
По его мнению, западное побережье Сакского района и Николаевка в Симферопольском районе обладают песчаными пляжами, менее густо застроенными территориями по сравнению с южным берегом и оптимально подходят для реализации столь масштабного проекта с точки зрения близости к аэропорту и железнодорожным узлам.
"Реализация проекта даст большое количество рабочих мест и отчислений в бюджет", - подчеркнул депутат.
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