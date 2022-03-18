https://ria.ru/20220318/krym-1778779587.html

В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова

В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова - РИА Новости, 18.03.2022

В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова

Проведение военной операции на Украине позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:12

2022-03-18T09:12

2022-03-18T09:12

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

россия

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Проведение военной операции на Украине позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских националистов, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов."Специальная операция российских вооруженных сил на территории Украины позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку и надежную безопасность, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских националистов и радикалов, опасность чего сохранялась до спецоперации", - сказал Мурадов.По его словам, ранее Крым постоянно подвергался разнообразным локальным провокациям и диверсиям со стороны Украины. "Нависала серьезная угроза, что украинские националисты при поддержке западных кураторов пойдут войной на Крым", - подчеркнул постпред.Он также отметил, что спецоперация "позволит установить мир, стабильность и конструктивные российско-украинские отношения во всех сферах и территориальных направлениях сотрудничества, в том числе в Азовском море". По его словам, по завершению операции будут действовать не только все виды транспортного сообщения, восстанавливаться производственная кооперация, но и выстраиваться широкое взаимодействие в культурно-гуманитарной и образовательной областях. "Все это, как я понимаю, встроено в контекст провозглашенных Россией задач спецоперации", - подчеркнул Мурадов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, республика крым, георгий мурадов, украина