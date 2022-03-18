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В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/krym-1778779587.html
В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова
В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова - РИА Новости, 18.03.2022
В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова
Проведение военной операции на Украине позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T09:12
2022-03-18T09:12
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
россия
вооруженные силы рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
георгий мурадов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Проведение военной операции на Украине позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских националистов, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов."Специальная операция российских вооруженных сил на территории Украины позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку и надежную безопасность, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских националистов и радикалов, опасность чего сохранялась до спецоперации", - сказал Мурадов.По его словам, ранее Крым постоянно подвергался разнообразным локальным провокациям и диверсиям со стороны Украины. "Нависала серьезная угроза, что украинские националисты при поддержке западных кураторов пойдут войной на Крым", - подчеркнул постпред.Он также отметил, что спецоперация "позволит установить мир, стабильность и конструктивные российско-украинские отношения во всех сферах и территориальных направлениях сотрудничества, в том числе в Азовском море". По его словам, по завершению операции будут действовать не только все виды транспортного сообщения, восстанавливаться производственная кооперация, но и выстраиваться широкое взаимодействие в культурно-гуманитарной и образовательной областях. "Все это, как я понимаю, встроено в контекст провозглашенных Россией задач спецоперации", - подчеркнул Мурадов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220318/vossoedinenie-1778422504.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
украина
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безопасность, россия, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, республика крым, георгий мурадов, украина
09:12 18.03.2022
 
В Крыму рассказали о значении спецоперации на Украине для полуострова

Постпред Крыма Мурадов: спецоперация на Украине изменит обстановку вокруг полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в колонне военной техники
Российский военнослужащий в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Российский военнослужащий в колонне военной техники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Проведение военной операции на Украине позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских националистов, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Специальная операция российских вооруженных сил на территории Украины позволит сформировать вокруг Крыма стабильную обстановку и надежную безопасность, исключающую повторение провокаций и угроз со стороны украинских националистов и радикалов, опасность чего сохранялась до спецоперации", - сказал Мурадов.
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По его словам, ранее Крым постоянно подвергался разнообразным локальным провокациям и диверсиям со стороны Украины. "Нависала серьезная угроза, что украинские националисты при поддержке западных кураторов пойдут войной на Крым", - подчеркнул постпред.
Он также отметил, что спецоперация "позволит установить мир, стабильность и конструктивные российско-украинские отношения во всех сферах и территориальных направлениях сотрудничества, в том числе в Азовском море". По его словам, по завершению операции будут действовать не только все виды транспортного сообщения, восстанавливаться производственная кооперация, но и выстраиваться широкое взаимодействие в культурно-гуманитарной и образовательной областях. "Все это, как я понимаю, встроено в контекст провозглашенных Россией задач спецоперации", - подчеркнул Мурадов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРеспублика КрымГеоргий МурадовУкраина
 
 
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