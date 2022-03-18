https://ria.ru/20220318/krym-1778774048.html
Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории
Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории - РИА Новости, 18.03.2022
Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории
События марта 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, стали важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны, считает спикер Совета... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T08:15
2022-03-18T08:15
2022-03-18T08:15
россия
севастополь
республика крым
валентина матвиенко
политика
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. События марта 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, стали важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."События марта 2014 года стали важнейшей вехой в истории Российской Федерации, переломным моментом для города-героя Севастополя и всего нашего государства", - говорится в ее телеграмме на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.На своей странице во "ВКонтакте" спикер отметила, что в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией "как никогда ранее можно оценить значение и важность этого события"."В 2014 году жители Крыма выбрали мир и свободу. Свободу говорить на родном языке, свободу сохранить свою культуру. Они выбрали Русский мир – этот великий и обширный культурный феномен, объединяющий и сохраняющий разные народы, религии, традиции, для которого важны не территории, а люди", - написала она.В результате "своевременного и правильного" выбора крымчан, сказала она, вся страна помогла Крыму достичь достойного уровня жизни, поддержать предпринимателей, укрепить туристический потенциал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, республика крым, валентина матвиенко, политика, общество
Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории
Валентина Матвиенко назвала воссоединение Крыма с Россией переломным моментом для страны
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. События марта 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, стали важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"События марта 2014 года стали важнейшей вехой в истории Российской Федерации
, переломным моментом для города-героя Севастополя
и всего нашего государства", - говорится в ее телеграмме на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
На своей странице во "ВКонтакте" спикер отметила, что в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией "как никогда ранее можно оценить значение и важность этого события".
"В 2014 году жители Крыма выбрали мир и свободу. Свободу говорить на родном языке, свободу сохранить свою культуру. Они выбрали Русский мир – этот великий и обширный культурный феномен, объединяющий и сохраняющий разные народы, религии, традиции, для которого важны не территории, а люди", - написала она.
В результате "своевременного и правильного" выбора крымчан, сказала она, вся страна помогла Крыму достичь достойного уровня жизни, поддержать предпринимателей, укрепить туристический потенциал.