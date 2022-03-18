https://ria.ru/20220318/krym-1778774048.html

Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории

Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории - РИА Новости, 18.03.2022

Матвиенко: воссоединение Крыма с Россией стало важнейшей вехой в истории

События марта 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, стали важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны, считает спикер Совета... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:15

2022-03-18T08:15

2022-03-18T08:15

россия

севастополь

республика крым

валентина матвиенко

политика

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. События марта 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией, стали важнейшей вехой в истории РФ и переломным моментом для всей страны, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."События марта 2014 года стали важнейшей вехой в истории Российской Федерации, переломным моментом для города-героя Севастополя и всего нашего государства", - говорится в ее телеграмме на имя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.На своей странице во "ВКонтакте" спикер отметила, что в восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией "как никогда ранее можно оценить значение и важность этого события"."В 2014 году жители Крыма выбрали мир и свободу. Свободу говорить на родном языке, свободу сохранить свою культуру. Они выбрали Русский мир – этот великий и обширный культурный феномен, объединяющий и сохраняющий разные народы, религии, традиции, для которого важны не территории, а люди", - написала она.В результате "своевременного и правильного" выбора крымчан, сказала она, вся страна помогла Крыму достичь достойного уровня жизни, поддержать предпринимателей, укрепить туристический потенциал.

https://ria.ru/20220318/ukraina-1778773356.html

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, севастополь, республика крым, валентина матвиенко, политика, общество