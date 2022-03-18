https://ria.ru/20220318/kremenets-1778783870.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по пункту Кременец в ДНР

Украинские войска выпустили шесть снарядов по пункту Кременец в ДНР - РИА Новости, 18.03.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по пункту Кременец в ДНР

Украинские войска в 9.15 выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Кременец в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T09:42

2022-03-18T09:42

2022-03-18T09:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg

ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Кременец в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 09.15 - н.п. Красногоровка - н.п. Кременец: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

украина

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф