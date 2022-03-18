https://ria.ru/20220318/kprf-1778799534.html

В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной

В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной - РИА Новости, 18.03.2022

В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной

Депутат ГД от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала инициативу о смертной казни за госизмену чрезвычайно опасной, она... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:07

2022-03-18T11:07

2022-03-18T11:07

политика

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала инициативу о смертной казни за госизмену чрезвычайно опасной, она может использоваться против политической оппозиции, вместо этого, необходимо заняться вопросами экономики.Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных в том числе за госизмену.По ее словам, это инициатива чрезвычайно опасна в условиях, когда страна переживает непростые времена."Начинается поиск врагов. Но хорошо бы выступить с предложением о национализации элит на деле. Тех, кто затесались в нее в органах госвласти. Правильно президент сказал: те, кто хочет жить на яхтах и так далее – ради Бога, но давайте те предприятия, которые внутри страны вам принадлежат, мы национализируем. Будем честны: мы вполне можем самостоятельно развиваться без зависимости от иностранных компаний. Надо бы внутри страны поискать источники наполнения бюджета", - также сообщила она.Она отметила, что советской системе в течение 70 лет никакие санкции не были страшны.

https://ria.ru/20220317/kazn-1778735008.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, борис чернышов (депутат)