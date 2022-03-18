https://ria.ru/20220318/kprf-1778799534.html
В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной
В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной - РИА Новости, 18.03.2022
В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной
Депутат ГД от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала инициативу о смертной казни за госизмену чрезвычайно опасной, она... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:07
2022-03-18T11:07
2022-03-18T11:07
политика
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала инициативу о смертной казни за госизмену чрезвычайно опасной, она может использоваться против политической оппозиции, вместо этого, необходимо заняться вопросами экономики.Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных в том числе за госизмену.По ее словам, это инициатива чрезвычайно опасна в условиях, когда страна переживает непростые времена."Начинается поиск врагов. Но хорошо бы выступить с предложением о национализации элит на деле. Тех, кто затесались в нее в органах госвласти. Правильно президент сказал: те, кто хочет жить на яхтах и так далее – ради Бога, но давайте те предприятия, которые внутри страны вам принадлежат, мы национализируем. Будем честны: мы вполне можем самостоятельно развиваться без зависимости от иностранных компаний. Надо бы внутри страны поискать источники наполнения бюджета", - также сообщила она.Она отметила, что советской системе в течение 70 лет никакие санкции не были страшны.
https://ria.ru/20220317/kazn-1778735008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, борис чернышов (депутат)
В КПРФ назвали инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной
Член КПРФ Останина назвала инициативу о смертной казни за госизмену крайне опасной
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Депутат ГД от КПРФ, глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала инициативу о смертной казни за госизмену чрезвычайно опасной, она может использоваться против политической оппозиции, вместо этого, необходимо заняться вопросами экономики.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов
допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных в том числе за госизмену.
"То, о чем говорит Чернышов, первым делом отзовется на оппозиции. Чрезвычайно опасно вот это предложение сейчас политически. Чрезвычайно. Поддерживать это – лить воду на мельницу той самой пятой колонне, которая затесалась во власти и о которой говорит президент, для того, чтобы расправиться действительно с оппозицией, которая есть в Государственной Думе. Не со спойлером власти", - сообщила Останина РИА Новости.
По ее словам, это инициатива чрезвычайно опасна в условиях, когда страна переживает непростые времена.
"Начинается поиск врагов. Но хорошо бы выступить с предложением о национализации элит на деле. Тех, кто затесались в нее в органах госвласти. Правильно президент сказал: те, кто хочет жить на яхтах и так далее – ради Бога, но давайте те предприятия, которые внутри страны вам принадлежат, мы национализируем. Будем честны: мы вполне можем самостоятельно развиваться без зависимости от иностранных компаний. Надо бы внутри страны поискать источники наполнения бюджета", - также сообщила она.
Она отметила, что советской системе в течение 70 лет никакие санкции не были страшны.