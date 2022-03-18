https://ria.ru/20220318/kosmos-1778846518.html
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с тремя россиянами к МКС
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с тремя россиянами к МКС - РИА Новости, 18.03.2022
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с тремя россиянами к МКС
Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором три выпускника МГТУ имени Баумана отправятся РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:14
2022-03-18T14:14
2022-03-18T14:18
космос - риа наука
роскосмос
олег артемьев
денис матвеев
байконур (город)
мгту имени баумана
telegram (приложение)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Госкомиссия на космодроме Байконур разрешила заправку и пуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21", на котором три выпускника МГТУ имени Баумана отправятся к Международной космической станции, сообщил "Роскосмос"."На Байконуре состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "С. П. Королёв" (#СоюзМС21). Принято решение на заправку носителя топливом и пуск в 18:55:19 мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-21" намечен на 18.55 мск 18 марта, стыковка со станцией - в 22.06 мск.В экипаж вошли Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все трое - выпускники МГТУ имени Баумана. В честь этого предстоящий полет нарекли "Бауманским стартом", а сам корабль назвали в честь Сергея Королева, тоже выпускника этого вуза.
https://ria.ru/20220318/krym-1778777305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, олег артемьев, денис матвеев, байконур (город), мгту имени баумана, telegram (приложение)
14:14 18.03.2022 (обновлено: 14:18 18.03.2022)
Госкомиссия разрешила пуск ракеты с тремя россиянами к МКС
"Роскосмос": Госкомиссия разрешила пуск ракеты с тремя россиянами к МКС