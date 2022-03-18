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В Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России - РИА Новости, 18.03.2022
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В Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России
В Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России - РИА Новости, 18.03.2022
В Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России
Порядка 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, в настоящее время блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:37
2022-03-18T11:37
россия
евросоюз
бельгия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
антверпен
логистика
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, в настоящее время блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге, сообщает издание DH со ссылкой на представителей таможенного и акцизного управления королевства.По словам главы таможенного и акцизного управления Кристиан Вандерварен, контейнеры могут быть отправлены в пункты назначения в России только в том случае, если заинтересованные компании предоставят бумаги, свидетельствующие о том, что они не попадают под санкции ЕС. "В противном случае, если документы не вносят ясность, грузы подлежат физическому контролю", - указали в руководстве управления.Сообщается, что с момента введения европейских санкций против России таможенные службы Бельгии проверили уже более десяти тысяч грузовых контейнеров. Помимо портов, в Бельгии в настоящее время блокированы еще 374 партии грузов для России и шестнадцать партий поставок из РФ.В таможенном управлении ожидают, что число проверок и заблокированных грузов в ближайшее время только увеличится.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, евросоюз, бельгия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, антверпен, логистика
11:37 18.03.2022
 
В Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России

В бельгийских портах заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале морского порта
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале морского порта - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка контейнеров в контейнерном терминале морского порта
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, в настоящее время блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге, сообщает издание DH со ссылкой на представителей таможенного и акцизного управления королевства.
По словам главы таможенного и акцизного управления Кристиан Вандерварен, контейнеры могут быть отправлены в пункты назначения в России только в том случае, если заинтересованные компании предоставят бумаги, свидетельствующие о том, что они не попадают под санкции ЕС. "В противном случае, если документы не вносят ясность, грузы подлежат физическому контролю", - указали в руководстве управления.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 14:49
Правительство определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу
Сообщается, что с момента введения европейских санкций против России таможенные службы Бельгии проверили уже более десяти тысяч грузовых контейнеров. Помимо портов, в Бельгии в настоящее время блокированы еще 374 партии грузов для России и шестнадцать партий поставок из РФ.
В таможенном управлении ожидают, что число проверок и заблокированных грузов в ближайшее время только увеличится.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Погрузка контейнера - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 19:29
Nurminen Logistics временно закрывает офис в России
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Shell объявила о закрытии заправок в России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию
 
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