В Бельгии заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России
В бельгийских портах заблокировали 1,5 тысячи контейнеров с грузами для России
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в контейнерном терминале морского порта
Погрузка контейнеров в контейнерном терминале морского порта
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Порядка 1,5 тысячи грузовых контейнеров, предназначенных для переправки в Россию, в настоящее время блокированы в бельгийских портах Антверпена и Зебрюгге, сообщает издание DH со ссылкой на представителей таможенного и акцизного управления королевства.
По словам главы таможенного и акцизного управления Кристиан Вандерварен, контейнеры могут быть отправлены в пункты назначения в России только в том случае, если заинтересованные компании предоставят бумаги, свидетельствующие о том, что они не попадают под санкции ЕС. "В противном случае, если документы не вносят ясность, грузы подлежат физическому контролю", - указали в руководстве управления.
Сообщается, что с момента введения европейских санкций против России таможенные службы Бельгии проверили уже более десяти тысяч грузовых контейнеров. Помимо портов, в Бельгии в настоящее время блокированы еще 374 партии грузов для России и шестнадцать партий поставок из РФ.
В таможенном управлении ожидают, что число проверок и заблокированных грузов в ближайшее время только увеличится.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский говорил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.
Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.