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Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/konfrontatsiya-1778813546.html
Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров
Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022
Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена к большей конфронтации с Россией, сказал... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:10
2022-03-18T19:01
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
в мире
владимир путин
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена к большей конфронтации с Россией, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление бесполетной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сентиментами, в том числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода", - сказал Лавров в интервью RT.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/nato-1778281894.html
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владимир зеленский, в мире, владимир путин, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр, джо байден
12:10 18.03.2022 (обновлено: 19:01 18.03.2022)
 
Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Зеленский рассчитывает, что Байдена подтолкнут на конфронтацию с Россией

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена к большей конфронтации с Россией, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление бесполетной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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В НАТО объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной
"Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сентиментами, в том числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода", - сказал Лавров в интервью RT.
Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийВ миреВладимир ПутинСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДжо Байден
 
 
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