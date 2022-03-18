12:10 18.03.2022 (обновлено: 19:01 18.03.2022)
Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Зеленский рассчитывает, что Байдена подтолкнут на конфронтацию с Россией
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена к большей конфронтации с Россией, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление бесполетной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
"Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сентиментами, в том числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода", - сказал Лавров в интервью RT.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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