https://ria.ru/20220318/konfrontatsiya-1778813546.html

Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров

Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров - РИА Новости, 18.03.2022

Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США, заявил Лавров

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена к большей конфронтации с Россией, сказал... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:10

2022-03-18T12:10

2022-03-18T19:01

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

в мире

владимир путин

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что Конгресс США подтолкнет американского президента Джо Байдена к большей конфронтации с Россией, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Американские войска не будут воевать с Россией на Украине, а установление бесполетной зоны над ней привело бы именно к такому сценарию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин."Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики (в США), которые разжигают украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сентиментами, в том числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую и угрожающую России. Мне кажется, Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфронтационного подхода", - сказал Лавров в интервью RT.Киев не скрывает, что хочет втянуть США и НАТО в конфликт на Украине, постоянно призывая Запад ввести в стране бесполетную зону. Западные лидеры говорят о невозможности закрытия неба из-за риска третьей мировой, но продолжают поставлять Киеву вооружения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220315/nato-1778281894.html

https://ria.ru/20220317/bayden-1778741741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, в мире, владимир путин, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, ситуация в днр и лнр, джо байден