https://ria.ru/20220318/kompanii-1778850104.html

Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве - РИА Новости, 18.03.2022

Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность, их дальнейшую судьбу решать владельцам, задача властей –... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:29

2022-03-18T14:29

2022-03-18T14:29

россия

москва

экономика

сергей собянин

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность, их дальнейшую судьбу решать владельцам, задача властей – трудоустроить людей, сообщил в пятницу журналистам мэр столицы Сергей Собянин."Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много – несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться – решение их владельцев. Наша задача – обеспечить людей, которые там работают, трудоустройством в случае сокращения. В основном это хорошо квалифицированные, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях Москвы", - сказал Собянин в ходе открытия кадрового центра "Моя работа" на улице Куусинена.Мэр подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне."Москва и в целом страна испытывают экономические сложности, проблемы, в основном связанные с этим масштабным санкционным давлением. Можно сказать, что нам объявлена экономическая война. Конечно, люди беспокоятся о том, будет ли у них работа, сколько они будут получать, возникнет ли безработица при остановке предприятий, сокращении людей и т.д.", - сказал он.Мэр также отметил, что столица пережила "достаточно серьезный период пандемии, когда такие же опасения были у москвичей, когда целый ряд предприятий начали масштабное сокращение"."Мы достаточно быстро справились с этой ситуацией, в Москве была переформатирована вся система работы и трудоустройства, созданы более полусотни МФЦ, центров "Мои документы", созданы флагманские центры, которые работают по специальным программам, включая трудоустройство граждан, которые испытывают особые сложности, - молодежь, предпенсионного возраста, инвалиды и т.д.", - пояснил Собянин.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

https://ria.ru/20220318/burgerking-1778821775.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, москва, экономика, сергей собянин, санкции, санкции в отношении россии