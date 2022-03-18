Рейтинг@Mail.ru
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220318/kompanii-1778850104.html
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве - РИА Новости, 18.03.2022
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве
Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность, их дальнейшую судьбу решать владельцам, задача властей –... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:29
2022-03-18T14:29
россия
москва
экономика
сергей собянин
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/65/1486376504_0:207:3020:1906_1920x0_80_0_0_e7cd5267db2931fa74eddad4f93880f3.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность, их дальнейшую судьбу решать владельцам, задача властей – трудоустроить людей, сообщил в пятницу журналистам мэр столицы Сергей Собянин."Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много – несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться – решение их владельцев. Наша задача – обеспечить людей, которые там работают, трудоустройством в случае сокращения. В основном это хорошо квалифицированные, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях Москвы", - сказал Собянин в ходе открытия кадрового центра "Моя работа" на улице Куусинена.Мэр подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне."Москва и в целом страна испытывают экономические сложности, проблемы, в основном связанные с этим масштабным санкционным давлением. Можно сказать, что нам объявлена экономическая война. Конечно, люди беспокоятся о том, будет ли у них работа, сколько они будут получать, возникнет ли безработица при остановке предприятий, сокращении людей и т.д.", - сказал он.Мэр также отметил, что столица пережила "достаточно серьезный период пандемии, когда такие же опасения были у москвичей, когда целый ряд предприятий начали масштабное сокращение"."Мы достаточно быстро справились с этой ситуацией, в Москве была переформатирована вся система работы и трудоустройства, созданы более полусотни МФЦ, центров "Мои документы", созданы флагманские центры, которые работают по специальным программам, включая трудоустройство граждан, которые испытывают особые сложности, - молодежь, предпенсионного возраста, инвалиды и т.д.", - пояснил Собянин.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html
https://ria.ru/20220318/burgerking-1778821775.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/65/1486376504_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_9befa29548982d396330cec802708db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, экономика, сергей собянин, санкции, санкции в отношении россии
14:29 18.03.2022
 
Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве

Мэр Москвы Собянин: около 300 зарубежных компаний приостановили работу в столице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТорговый комплекс "Петровский пассаж" в Москве
Торговый комплекс Петровский пассаж в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Торговый комплекс "Петровский пассаж" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в Москве приостановили свою деятельность, их дальнейшую судьбу решать владельцам, задача властей – трудоустроить людей, сообщил в пятницу журналистам мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много – несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности. Как дальше будет их судьба складываться – решение их владельцев. Наша задача – обеспечить людей, которые там работают, трудоустройством в случае сокращения. В основном это хорошо квалифицированные, хорошо оплачиваемые работники, которые, конечно, будут востребованы на других предприятиях Москвы", - сказал Собянин в ходе открытия кадрового центра "Моя работа" на улице Куусинена.
Shell объявила о закрытии заправок в России - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 08:00
Уходя — не уходи. Кто из западных компаний уже возвращался в Россию
Мэр подчеркнул, что сегодня уровень безработицы в Москве находится на исторически минимальном уровне.
"Москва и в целом страна испытывают экономические сложности, проблемы, в основном связанные с этим масштабным санкционным давлением. Можно сказать, что нам объявлена экономическая война. Конечно, люди беспокоятся о том, будет ли у них работа, сколько они будут получать, возникнет ли безработица при остановке предприятий, сокращении людей и т.д.", - сказал он.
Мэр также отметил, что столица пережила "достаточно серьезный период пандемии, когда такие же опасения были у москвичей, когда целый ряд предприятий начали масштабное сокращение".
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
Вчера, 12:45
Burger King объяснил, почему не останавливает работу в России
"Мы достаточно быстро справились с этой ситуацией, в Москве была переформатирована вся система работы и трудоустройства, созданы более полусотни МФЦ, центров "Мои документы", созданы флагманские центры, которые работают по специальным программам, включая трудоустройство граждан, которые испытывают особые сложности, - молодежь, предпенсионного возраста, инвалиды и т.д.", - пояснил Собянин.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
 
РоссияМоскваЭкономикаСергей СобянинСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала