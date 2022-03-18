https://ria.ru/20220318/kitay-1778899228.html

Представитель МИД Китая высмеял представление Запада о мировом сообществе

Представитель МИД Китая высмеял представление Запада о мировом сообществе - РИА Новости, 18.03.2022

Представитель МИД Китая высмеял представление Запада о мировом сообществе

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу в своем аккаунте в Twitter высмеял представление Запада о международном сообществе. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:16

2022-03-18T17:16

2022-03-18T17:41

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чжао лицзянь

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ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу в своем аккаунте в Twitter высмеял представление Запада о международном сообществе.Дипломат опубликовал картинку, где на голубом фоне изображена не полноценная карта мира, а только США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и страны западной Европы, подписав ее "это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о международном сообществе, они имеют ввиду", а на самой картинке написано: "международное сообщество, о котором вы постоянно слышите".Чжао Лицзянь часто выступает с критикой действий западных стран и США, в частности, в своем Twitter-аккаунте, при том, что соцсеть уже много лет заблокирована на территории Китая.На ежедневных брифингах МИД дипломат также критикует однобокое отношение стран Запада к конфликтам и возникающим из-за них гуманитарным кризисам. В пятницу он заявил, что США только делают вид, изображая обеспокоенность проблемой беженцев в Европе из-за украинского кризиса, а на деле они просто "созерцают огонь с противоположного берега".Днем ранее с трибуны внешнеполитического ведомства он в контексте событий на Украине обвинил НАТО, США и западные СМИ в лицемерной позиции по жертвам конфликтов. По его словам, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения, ни СМИ, ни правительства западных стран не проявляли беспокойства из-за погибших жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии.

https://ria.ru/20220316/kitay-1778471674.html

https://ria.ru/20220317/bayden-1778747502.html

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китай

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, чжао лицзянь, китай, россия