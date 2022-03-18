17:16 18.03.2022 (обновлено: 17:41 18.03.2022)
Представитель МИД Китая высмеял представление Запада о мировом сообществе
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь высмеял представление Запада о международном сообществе
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
ПЕКИН, 18 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу в своем аккаунте в Twitter высмеял представление Запада о международном сообществе.
Дипломат опубликовал картинку, где на голубом фоне изображена не полноценная карта мира, а только США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и страны западной Европы, подписав ее "это общепризнанная истина, что, когда Запад говорит о международном сообществе, они имеют ввиду", а на самой картинке написано: "международное сообщество, о котором вы постоянно слышите".
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Чжао Лицзянь часто выступает с критикой действий западных стран и США, в частности, в своем Twitter-аккаунте, при том, что соцсеть уже много лет заблокирована на территории Китая.
На ежедневных брифингах МИД дипломат также критикует однобокое отношение стран Запада к конфликтам и возникающим из-за них гуманитарным кризисам. В пятницу он заявил, что США только делают вид, изображая обеспокоенность проблемой беженцев в Европе из-за украинского кризиса, а на деле они просто "созерцают огонь с противоположного берега".
Днем ранее с трибуны внешнеполитического ведомства он в контексте событий на Украине обвинил НАТО, США и западные СМИ в лицемерной позиции по жертвам конфликтов. По его словам, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения, ни СМИ, ни правительства западных стран не проявляли беспокойства из-за погибших жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии.