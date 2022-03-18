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Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море - РИА Новости, 18.03.2022
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Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море
Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море - РИА Новости, 18.03.2022
Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море
На строительной площадке железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) в четверг была успешно уложена первая пара стальных рельсов длиной РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:56
2022-03-18T16:56
россия-китай: главное
китай
железная дорога
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На строительной площадке железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) в четверг была успешно уложена первая пара стальных рельсов длиной 500 метров, что ознаменовало начало работ по укладке рельсов первой в стране высокоскоростной железной дороги (ВСЖД), пересекающей морскую акваторию.Железная дорога протяженностью 277 километров свяжет город Фучжоу, административный центр пров. Фуцзянь, с портовым городом Сямэнь этой же провинции. Ожидается, что при проектной скорости движения ж/д составов в 350 км/ч время в пути между двумя городами сократится до одного часа.Используя передовой путеукладчик отечественного производства, рабочие могут прокладывать левый и правый пути одновременно, и почти удвоить эффективность своей работы, заявил Чжан Сяофэн, директор проекта компании 11-го отделения Китайской железнодорожной корпорации.Ожидается, что при нынешнем темпе работы по укладке рельсов на этой ВСЖД будут завершены к концу этого года.
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китай, железная дорога
16:56 18.03.2022
 

Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море

© AFP 2022 / Mark RalstonСотрудник железной дороги рядом со сверхскоростным пассажирским экспрессом, Шанхай
Сотрудник железной дороги рядом со сверхскоростным пассажирским экспрессом, Шанхай - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / Mark Ralston
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На строительной площадке железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) в четверг была успешно уложена первая пара стальных рельсов длиной 500 метров, что ознаменовало начало работ по укладке рельсов первой в стране высокоскоростной железной дороги (ВСЖД), пересекающей морскую акваторию.
Железная дорога протяженностью 277 километров свяжет город Фучжоу, административный центр пров. Фуцзянь, с портовым городом Сямэнь этой же провинции. Ожидается, что при проектной скорости движения ж/д составов в 350 км/ч время в пути между двумя городами сократится до одного часа.
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Используя передовой путеукладчик отечественного производства, рабочие могут прокладывать левый и правый пути одновременно, и почти удвоить эффективность своей работы, заявил Чжан Сяофэн, директор проекта компании 11-го отделения Китайской железнодорожной корпорации.
Ожидается, что при нынешнем темпе работы по укладке рельсов на этой ВСЖД будут завершены к концу этого года.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЖелезная дорога
 
 
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