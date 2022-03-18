https://ria.ru/20220318/kitay-1778887318.html

Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море

Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море - РИА Новости, 18.03.2022

Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море

На строительной площадке железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) в четверг была успешно уложена первая пара стальных рельсов длиной РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T16:56

2022-03-18T16:56

2022-03-18T16:56

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железная дорога

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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На строительной площадке железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) в четверг была успешно уложена первая пара стальных рельсов длиной 500 метров, что ознаменовало начало работ по укладке рельсов первой в стране высокоскоростной железной дороги (ВСЖД), пересекающей морскую акваторию.Железная дорога протяженностью 277 километров свяжет город Фучжоу, административный центр пров. Фуцзянь, с портовым городом Сямэнь этой же провинции. Ожидается, что при проектной скорости движения ж/д составов в 350 км/ч время в пути между двумя городами сократится до одного часа.Используя передовой путеукладчик отечественного производства, рабочие могут прокладывать левый и правый пути одновременно, и почти удвоить эффективность своей работы, заявил Чжан Сяофэн, директор проекта компании 11-го отделения Китайской железнодорожной корпорации.Ожидается, что при нынешнем темпе работы по укладке рельсов на этой ВСЖД будут завершены к концу этого года.

https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, железная дорога