https://ria.ru/20220318/kitay-1778887318.html
Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море
Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море - РИА Новости, 18.03.2022
Началась укладка первой в Китае высокоскоростной железной дороги через море
На строительной площадке железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) в четверг была успешно уложена первая пара стальных рельсов длиной РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T16:56
2022-03-18T16:56
2022-03-18T16:56
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китай
железная дорога
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МОСКВА, 18 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". На строительной площадке железнодорожной станции Путянь в провинции Фуцзянь (Восточный Китай) в четверг была успешно уложена первая пара стальных рельсов длиной 500 метров, что ознаменовало начало работ по укладке рельсов первой в стране высокоскоростной железной дороги (ВСЖД), пересекающей морскую акваторию.Железная дорога протяженностью 277 километров свяжет город Фучжоу, административный центр пров. Фуцзянь, с портовым городом Сямэнь этой же провинции. Ожидается, что при проектной скорости движения ж/д составов в 350 км/ч время в пути между двумя городами сократится до одного часа.Используя передовой путеукладчик отечественного производства, рабочие могут прокладывать левый и правый пути одновременно, и почти удвоить эффективность своей работы, заявил Чжан Сяофэн, директор проекта компании 11-го отделения Китайской железнодорожной корпорации.Ожидается, что при нынешнем темпе работы по укладке рельсов на этой ВСЖД будут завершены к концу этого года.
https://ria.ru/20220316/kitay-1778434195.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, железная дорога