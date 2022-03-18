https://ria.ru/20220318/kitay-1778791198.html

МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена

МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена - РИА Новости, 18.03.2022

МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена

Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T10:28

2022-03-18T10:28

2022-03-18T13:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

украина

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чжао лицзянь

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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Так он прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который пригрозил Пекину последствиями за помощь России на фоне событий на Украине.Он добавил, что некоторые представители США по-прежнему пытаются распространять ложную информацию, клеветать и оказывать давление на Китай. Это крайне безответственное поведение, которое не способствует разрешению кризиса, заключил дипломат.На сегодня запланированы переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Блинкена, Байден заявит китайскому коллеге о том, что Штаты примут меры, если выяснится, что Пекин поддерживает действия России на Украине.Китай не раз отмечал, что односторонние санкции никогда не были эффективным способом решения проблем, и подчеркивал, что в случае подобных действий Вашингтона будет решительно защищать свои права и интересы.

https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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