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МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/kitay-1778791198.html
МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена
МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена - РИА Новости, 18.03.2022
МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена
Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T10:28
2022-03-18T13:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
цены на нефть
чжао лицзянь
джо байден
энтони блинкен
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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Так он прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который пригрозил Пекину последствиями за помощь России на фоне событий на Украине.Он добавил, что некоторые представители США по-прежнему пытаются распространять ложную информацию, клеветать и оказывать давление на Китай. Это крайне безответственное поведение, которое не способствует разрешению кризиса, заключил дипломат.На сегодня запланированы переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Блинкена, Байден заявит китайскому коллеге о том, что Штаты примут меры, если выяснится, что Пекин поддерживает действия России на Украине.Китай не раз отмечал, что односторонние санкции никогда не были эффективным способом решения проблем, и подчеркивал, что в случае подобных действий Вашингтона будет решительно защищать свои права и интересы.
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в мире, признание днр и лнр в россии, украина, цены на нефть, чжао лицзянь, джо байден, энтони блинкен, китай, россия, сша, ситуация в днр и лнр
10:28 18.03.2022 (обновлено: 13:11 18.03.2022)
 
МИД Китая ответил на угрозы со стороны Блинкена

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о независимой позиции КНР по Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Китай придерживается независимой позиции в отношении украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Так он прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который пригрозил Пекину последствиями за помощь России на фоне событий на Украине.

"В отношении украинского вопроса Китай всегда выносил независимые суждения, основанные на существе дела, объективным и справедливым образом", — сказал Чжао Лицзянь.

Он добавил, что некоторые представители США по-прежнему пытаются распространять ложную информацию, клеветать и оказывать давление на Китай. Это крайне безответственное поведение, которое не способствует разрешению кризиса, заключил дипломат.
На сегодня запланированы переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Блинкена, Байден заявит китайскому коллеге о том, что Штаты примут меры, если выяснится, что Пекин поддерживает действия России на Украине.
Китай не раз отмечал, что односторонние санкции никогда не были эффективным способом решения проблем, и подчеркивал, что в случае подобных действий Вашингтона будет решительно защищать свои права и интересы.
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