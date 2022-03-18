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"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка" - РИА Новости, 18.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220318/kholostyak-1778809694.html
"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка"
"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка" - РИА Новости, 18.03.2022
"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка"
В социальных сетях пользователи раскритиковали участниц нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. В комментариях отметили, что девушки слишком похожи между собой. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T12:17
2022-03-18T12:17
шоубиз
знаменитости
шоу "холостяк"
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В социальных сетях пользователи раскритиковали участниц нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. В комментариях отметили, что девушки слишком похожи между собой.В проекте участвует 21 девушка. Среди них – телеведущая, модель, предприниматели, хореограф, модели и специалист по SMM. В комментариях отметили, что девушки ведут себя высокомерно.Особенностью нового сезона стало участие в нем сразу двух холостяков – Александра Гранкова и Димаша Адилета.Гранков, которому была посвящена большая часть первой серии, учился в МГУ и в UCL в Лондоне. Сейчас Александр занимается бизнесом, монетизирует свое хобби, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он отметил, что в девушке ему не важны известность и статусность.
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знаменитости, шоу "холостяк", шоу-бизнес
12:17 18.03.2022
 
"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка"

В Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка" за однотипность и высокомерие

© Официальный сайт телеканала ТНТЗаставка реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ
Заставка реалити-шоу Холостяк на ТНТ
© Официальный сайт телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В социальных сетях пользователи раскритиковали участниц нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. В комментариях отметили, что девушки слишком похожи между собой.

"Красивые, но так все похожи, что я запуталась и не могу никого запомнить, кроме пары человек", "Все девочки однотипные какие-то", – написали пользователи.

© ТНТКадр из шоу "Холостяк"
Кадр из шоу Холостяк
© ТНТ
Кадр из шоу "Холостяк"
В проекте участвует 21 девушка. Среди них – телеведущая, модель, предприниматели, хореограф, модели и специалист по SMM. В комментариях отметили, что девушки ведут себя высокомерно.

"Ничего из себя не представляющие девицы, а строят из себя "кто я". Сначала реализуйте себя как личность, а потом от мужика требуйте чего-то", "Модель и блогер – давайте уже что-то новое", "Большинство чисто за пиаром пришли", – написали пользователи.

Особенностью нового сезона стало участие в нем сразу двух холостяков – Александра Гранкова и Димаша Адилета.
Гранков, которому была посвящена большая часть первой серии, учился в МГУ и в UCL в Лондоне. Сейчас Александр занимается бизнесом, монетизирует свое хобби, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он отметил, что в девушке ему не важны известность и статусность.
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