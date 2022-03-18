https://ria.ru/20220318/kholostyak-1778809694.html

"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка"

"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка" - РИА Новости, 18.03.2022

"Какие неприятные": в Сети раскритиковали участниц нового "Холостяка"

В социальных сетях пользователи раскритиковали участниц нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. В комментариях отметили, что девушки слишком похожи между собой. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:17

2022-03-18T12:17

2022-03-18T12:17

шоубиз

знаменитости

шоу "холостяк"

шоу-бизнес

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В социальных сетях пользователи раскритиковали участниц нового сезона шоу "Холостяк" на ТНТ. В комментариях отметили, что девушки слишком похожи между собой.В проекте участвует 21 девушка. Среди них – телеведущая, модель, предприниматели, хореограф, модели и специалист по SMM. В комментариях отметили, что девушки ведут себя высокомерно.Особенностью нового сезона стало участие в нем сразу двух холостяков – Александра Гранкова и Димаша Адилета.Гранков, которому была посвящена большая часть первой серии, учился в МГУ и в UCL в Лондоне. Сейчас Александр занимается бизнесом, монетизирует свое хобби, управляет фермой и конюшней в Подмосковье. Он отметил, что в девушке ему не важны известность и статусность.

https://ria.ru/20220203/kholostyak-1770854501.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "холостяк", шоу-бизнес