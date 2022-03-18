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Более миллиона россиян воспользуются программой туристического кешбэка

Более миллиона россиян воспользуются программой туристического кешбэка - РИА Новости, 18.03.2022

Более миллиона россиян воспользуются программой туристического кешбэка

Более миллиона россиян смогут воспользоваться программой туристического кешбэка, второй этап которой в этом году стартовал в стране 15 марта, сообщила глава... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:40

2022-03-18T17:40

2022-03-18T17:40

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Более миллиона россиян смогут воспользоваться программой туристического кешбэка, второй этап которой в этом году стартовал в стране 15 марта, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Телеграм-канале.Окно продаж — с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля.Условия программы туристического кешбэка остаются прежними: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются путевки картами "Мир": на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20 процентов от стоимости тура, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.В начале марта, подводя итоги первого в 2022 году этапа, в Ростуризме отметили, что порядка 800 тысяч соотечественников приобрели поездки с кешбэком на 15 миллиардов рублей. Зарина Догузова также сообщила, что в 2022 году около 50 тысяч победителей и участников конкурсов платформы "Россия — страна возможностей" и общества "Знание" смогут поехать в бесплатные путешествия по стране. Еще 100 тысяч школьников отправятся в культурно-познавательные туры за счет предоставленных регионам субсидий."Около 800 предпринимателей получат гранты на развитие проектов в туризме — создание кемпингов, автокемпингов, обустройство турмаршрутов, пляжей, среды для людей с ограниченными возможностями здоровья", — добавила Догузова.

https://ria.ru/20220318/otdykh-1778499437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), россия, туристы, кешбэк