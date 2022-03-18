В Госдуме сравнили Байдена с капитаном "Титаника"
Депутат Шеремет сравнил Байдена с капитаном "Титаника", который ведет свою страну к краху
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Украине. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал помощь президента США Джо Байдена Украине антироссийским выпадом и сравнил американского лидера с капитаном "Титаника", который ведет свою страну к краху.
Ранее Байден заявил, что США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов.
"Байден делает очередной антироссийский выпад, приближая свою страну к экономическому и политическому краху. США неминуемо столкнется с айсбергом нерешаемых проблем, которые аукнутся как результат ими же введенных в отношении России санкций. Байден все больше напоминает капитана "Титаника", который ведет лайнер под названием США к неминуемой гибели", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Байден подвергает опасности своей враждебной и агрессивной политикой благополучие всего американского народа. "Спецоперация на Украине будет доведена до конца, как бы этому ни противился киевский режим и его западные хозяева", — подчеркнул депутат.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.