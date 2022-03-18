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В Госдуме сравнили Байдена с капитаном "Титаника"

В Госдуме сравнили Байдена с капитаном "Титаника" - РИА Новости, 18.03.2022

В Госдуме сравнили Байдена с капитаном "Титаника"

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал помощь президента США Джо Байдена Украине антироссийским выпадом и сравнил американского лидера с... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T07:55

2022-03-18T07:55

2022-03-18T07:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал помощь президента США Джо Байдена Украине антироссийским выпадом и сравнил американского лидера с капитаном "Титаника", который ведет свою страну к краху.Ранее Байден заявил, что США на этой неделе передадут Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов.По его словам, Байден подвергает опасности своей враждебной и агрессивной политикой благополучие всего американского народа. "Спецоперация на Украине будет доведена до конца, как бы этому ни противился киевский режим и его западные хозяева", — подчеркнул депутат.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/bayden-1778741741.html

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Никита Стома

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, симферополь, михаил шеремет, джо байден