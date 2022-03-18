https://ria.ru/20220318/ka-52-1778847427.html

Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит

Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит - РИА Новости, 18.03.2022

Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T14:18

2022-03-18T14:18

2022-03-18T15:24

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже эвакуировали.Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео показаны кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как вертолет поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.В какой-то момент пилот говорит: "Выпускай шасси. Мужики, я подбит… Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку. — Прим. ред.). Борт управляем". Затем вертолет садится на поле, а пилот отмечает: "У нас редуктор скоро отвалится". В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолета попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл группу Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. "Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками", — добавили там.После приземления летчики заглушили двигатель и заняли оборону возле вертолета. По данным Минобороны, экипаж держался несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов."Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь", — отметили в ведомстве.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220317/minoborony-1778725340.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Работа вертолета Ка-52 по высадке десанта на аэродроме под Киевом Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже был эвакуирован. Согласно данным Минобороны, группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео демонстрируются кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как он поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой. 2022-03-18T14:18 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, воздушно-десантные войска россии, ми-8, ка-52 "аллигатор", ми-24, в мире