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Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит - РИА Новости, 18.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220318/ka-52-1778847427.html
Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит
Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит - РИА Новости, 18.03.2022
Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T14:18
2022-03-18T15:24
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже эвакуировали.Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео показаны кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как вертолет поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.В какой-то момент пилот говорит: "Выпускай шасси. Мужики, я подбит… Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку. — Прим. ред.). Борт управляем". Затем вертолет садится на поле, а пилот отмечает: "У нас редуктор скоро отвалится". В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолета попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл группу Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. "Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками", — добавили там.После приземления летчики заглушили двигатель и заняли оборону возле вертолета. По данным Минобороны, экипаж держался несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов."Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь", — отметили в ведомстве.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220317/minoborony-1778725340.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html
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Работа вертолета Ка-52 по высадке десанта на аэродроме под Киевом
Минобороны РФ опубликовало уникальные кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже был эвакуирован. Согласно данным Минобороны, группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. На видео демонстрируются кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как он поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, воздушно-десантные войска россии, ми-8, ка-52 "аллигатор", ми-24, в мире
14:18 18.03.2022 (обновлено: 15:24 18.03.2022)
 
Минобороны опубликовало кадры боевой работы Ка-52, который был подбит

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы Ка-52 при высадке десанта на Украине

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом, но экипаж позже эвакуировали.
Группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 уничтожила огневые позиции операторов ПЗРК, зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома.
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17 марта, 19:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны опубликовало кадры уничтожения артиллерийской батареи ВСУ
На видео показаны кадры из кабины летчиков Ка-52, в частности, показано как вертолет поражает военные цели ВСУ неуправляемыми ракетами и авиационной пушкой.
В какой-то момент пилот говорит: "Выпускай шасси. Мужики, я подбит… Обозначаю себя, иду на вынужденную (посадку. — Прим. ред.). Борт управляем". Затем вертолет садится на поле, а пилот отмечает: "У нас редуктор скоро отвалится".
В Минобороны уточнили, что командир ведущего вертолета попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов и прикрыл группу Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.
"Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками", — добавили там.
После приземления летчики заглушили двигатель и заняли оборону возле вертолета. По данным Минобороны, экипаж держался несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов.
"Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов. Благодаря мужеству и героизму экипажей передовой ударной группы вертолетов Ка-52 и Ми-24 десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь", — отметили в ведомстве.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияВоздушно-десантные войска РоссииМи-8Ка-52 "Аллигатор"Ми-24В мире
 
 
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