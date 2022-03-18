https://ria.ru/20220318/internet-1778898214.html
В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник
В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2022
В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник
Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:11
2022-03-18T17:11
2022-03-18T19:45
технологии
россия
facebook
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7149c951d6dfbeb9ee0b2c1c0392ced0.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору."Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — заявил собеседник агентства. При этом он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор по данному вопросу.Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.
https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776329116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7bd1889df276e8a2142ab85029f21d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
17:11 18.03.2022 (обновлено: 19:45 18.03.2022)
В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник
Роскомнадзор может заблокировать YouTube в пятницу 18 марта или на следующей неделе