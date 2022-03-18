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В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2022
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В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник
В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2022
В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник
Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T17:11
2022-03-18T19:45
технологии
россия
facebook
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору."Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. &lt;...&gt; Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — заявил собеседник агентства. При этом он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор по данному вопросу.Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.
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технологии, россия, facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
17:11 18.03.2022 (обновлено: 19:45 18.03.2022)
 
В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник

Роскомнадзор может заблокировать YouTube в пятницу 18 марта или на следующей неделе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип видеохостинга YouTube.
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору.
"Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — заявил собеседник агентства.
При этом он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор по данному вопросу.
Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.
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