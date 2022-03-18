https://ria.ru/20220318/internet-1778898214.html

В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник

В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2022

В России могут скоро заблокировать YouTube, сообщил источник

Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:11

2022-03-18T17:11

2022-03-18T19:45

технологии

россия

facebook

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни, сообщил РИА Новости источник, близкий к Роскомнадзору."Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — заявил собеседник агентства. При этом он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор по данному вопросу.Ведомство 11 марта ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещен полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.

https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html

россия

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, россия, facebook, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии