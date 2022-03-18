https://ria.ru/20220318/inokompanii-1778775673.html

Покинувшие Россию зарубежные компании могут не вернуться

В Госдуме предложили на десять лет запретить работу ушедших компаний - РИА Новости, 18.03.2022

Покинувшие Россию зарубежные компании могут не вернуться

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работать в России покинувшим страну зарубежным компаниям, если они не возобновят свою... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T08:40

2022-03-18T08:40

2022-03-18T08:40

общество

россия

госдума рф

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

евгений федоров

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работать в России покинувшим страну зарубежным компаниям, если они не возобновят свою деятельность до первого мая текущего года. Об этом сообщает телеканал RT.По мнению депутата, организации, приостановившие коммерческую деятельность в России, "погрузили десятки тысяч граждан в неопределенность" по поводу их будущего.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Многие крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности или уходе из России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

общество, россия, госдума рф, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), евгений федоров