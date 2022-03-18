11:05 18.03.2022 (обновлено: 11:13 18.03.2022)
Ситуация вокруг Украины не повлияет на ВТС России и Индии, заявил посол
Посол России в Индии: ситуация вокруг Украины не повлияет на ВТС Москвы и Дели
© Радио Sputnik, Олег ОбуховФлаги России и Индии
© Радио Sputnik, Олег Обухов
Флаги России и Индии
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Украины не повлияет или повлияет минимальным образом на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане, сообщил посол России в этой стране Денис Алипов.
"Обновленная программа военно-технического сотрудничества рассчитана на 10 лет, до 31 года. Там очень много направлений и совместных проектов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я не думаю, даже могу сказать, что уверен, что нынешняя ситуация не повлияет или повлияет минимальным образом на наше военно- техническое сотрудничество потому, что многие российские компании, работающие в военно-промышленном комплексе в сфере сотрудничества с Индией, давно уже находятся под односторонними санкциями со стороны США, в первую очередь. И то расширение ограничений, которое было вызвано ситуацией на Украине, кардинальным образом ничего не меняет", - добавил он.
Посол также отметил, что поставки российских комплексов С-400 в Индию идут по плану, санкции не повлияют на выполнение контракта.
"Что касается поставок конкретно систем С-400, то они идут по плану, и те ограничения, которые на нас сейчас дополнительно наложены, никаким образом не повлияют на поставки и завершение данного контракта", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".