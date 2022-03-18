https://ria.ru/20220318/indiya-1778798729.html

Ситуация вокруг Украины не повлияет на ВТС России и Индии, заявил посол

Ситуация вокруг Украины не повлияет на ВТС России и Индии, заявил посол - РИА Новости, 18.03.2022

Ситуация вокруг Украины не повлияет на ВТС России и Индии, заявил посол

Нынешняя ситуация вокруг Украины не повлияет или повлияет минимальным образом на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане, сообщил посол России в этой РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:05

2022-03-18T11:05

2022-03-18T11:13

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индия

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сша

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг Украины не повлияет или повлияет минимальным образом на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане, сообщил посол России в этой стране Денис Алипов."Обновленная программа военно-технического сотрудничества рассчитана на 10 лет, до 31 года. Там очень много направлений и совместных проектов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24"."Я не думаю, даже могу сказать, что уверен, что нынешняя ситуация не повлияет или повлияет минимальным образом на наше военно- техническое сотрудничество потому, что многие российские компании, работающие в военно-промышленном комплексе в сфере сотрудничества с Индией, давно уже находятся под односторонними санкциями со стороны США, в первую очередь. И то расширение ограничений, которое было вызвано ситуацией на Украине, кардинальным образом ничего не меняет", - добавил он.Посол также отметил, что поставки российских комплексов С-400 в Индию идут по плану, санкции не повлияют на выполнение контракта."Что касается поставок конкретно систем С-400, то они идут по плану, и те ограничения, которые на нас сейчас дополнительно наложены, никаким образом не повлияют на поставки и завершение данного контракта", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/valyuta-1778615099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, с-400 «триумф», сша, украина