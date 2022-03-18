https://ria.ru/20220318/immunitet-1778826661.html

В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 51,7%

В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 51,7% - РИА Новости, 18.03.2022

В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 51,7%

Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:05

2022-03-18T13:05

2022-03-18T13:05

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 51,7%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 704 788 раз, полностью - 84 914 186 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 53,6%.

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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