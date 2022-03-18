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В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 51,7%
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 51,7% - РИА Новости, 18.03.2022
В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 51,7%
Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:05
2022-03-18T13:05
2022-03-18T13:05
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ составляет 51,7%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет 51,7%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 88 704 788 раз, полностью - 84 914 186 раз.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 53,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России коллективный иммунитет к COVID-19 составил 51,7%
В России коллективный иммунитет к коронавирусу снизился с 53,6% до 51,7%