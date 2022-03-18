https://ria.ru/20220318/immunitet-1778818059.html

Онищенко заявил о сформировавшемся в Москве коллективном иммунитете

Онищенко заявил о сформировавшемся в Москве коллективном иммунитете - РИА Новости, 18.03.2022

Онищенко заявил о сформировавшемся в Москве коллективном иммунитете

Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве сформирован, поэтому решение о снятии масок обосновано, но важно продолжать вакцинироваться, заявил заместитель... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T12:26

2022-03-18T12:26

2022-03-18T12:26

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Популяционный иммунитет к коронавирусу в Москве сформирован, поэтому решение о снятии масок обосновано, но важно продолжать вакцинироваться, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."У нас в Москве привитые и переболевшие составляют почти 9 миллионов, а живет 12 миллионов, поэтому у нас популяционный иммунитет в Москве создан, причем он создан в значительной части в последний период, когда появился "омикрон"", - сказал Онищенко на брифинге на тему "Маски сброшены: COVID-19 остался?".Он отметил, что решение о снятии масок в Москве было правильным, но примечательно, что некоторые люди выражают намерение продолжать носить маски и защищать свое здоровье. "В других регионах ситуация разная... но тем не менее она уже приходит к тому естественному состоянию, в котором она должна быть", - уточнил Онищенко.По его словам, на фоне улучшения эпидситуации вакцинация против коронавирусной инфекции не отменяется, людям следует продолжать вакцинироваться, чтобы сохранить свое здоровье.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20220315/maski-1778341996.html

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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