https://ria.ru/20220318/gosizmena-1778800507.html

В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену

В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену - РИА Новости, 18.03.2022

В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену

Ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, в нынешних условиях к таким мерам нужно подходить без "либерального... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T11:12

2022-03-18T11:12

2022-03-18T11:23

общество

госдума рф

султан хамзаев

россия

борис чернышов (депутат)

лдпр

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, в нынешних условиях к таким мерам нужно подходить без "либерального окраса", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных, в том числе за госизмену."Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности", - считает политик.Отвечая на вопрос о наказании за госизмену, политик отметил, что нужно предусмотреть "пожизненное лишение (свободы) и обратить внимание на тех, кто будет против этой меры".Как добавил парламентарий такие меры особенно актуальны сегодня, к ним нужно подходить "без попыток либерального окраса", чтобы кому-то угодить."Это особенно важно в сегодняшние дни и происходящими в целом событиями. Нынешний исторический период как никогда отчетливо показывает, кто есть кто", - констатировал депутат.Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободны на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220315/abramov-1778197233.html

https://ria.ru/20220227/genprokuratura-1775372461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, госдума рф, султан хамзаев, россия, борис чернышов (депутат), лдпр