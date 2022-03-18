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В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену - РИА Новости, 18.03.2022
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену
В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену - РИА Новости, 18.03.2022
В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену
Ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, в нынешних условиях к таким мерам нужно подходить без "либерального... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T11:12
2022-03-18T11:23
общество
госдума рф
султан хамзаев
россия
борис чернышов (депутат)
лдпр
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, в нынешних условиях к таким мерам нужно подходить без "либерального окраса", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных, в том числе за госизмену."Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности", - считает политик.Отвечая на вопрос о наказании за госизмену, политик отметил, что нужно предусмотреть "пожизненное лишение (свободы) и обратить внимание на тех, кто будет против этой меры".Как добавил парламентарий такие меры особенно актуальны сегодня, к ним нужно подходить "без попыток либерального окраса", чтобы кому-то угодить."Это особенно важно в сегодняшние дни и происходящими в целом событиями. Нынешний исторический период как никогда отчетливо показывает, кто есть кто", - констатировал депутат.Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободны на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220315/abramov-1778197233.html
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общество, госдума рф, султан хамзаев, россия, борис чернышов (депутат), лдпр
11:12 18.03.2022 (обновлено: 11:23 18.03.2022)
 
В Госдуме предложили ужесточить наказание за госизмену

Депутат Госдумы Хамзаев предложил ввести пожизненный срок за госизмену

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ответственность за госизмену нужно ужесточить вплоть до пожизненного лишения свободы, в нынешних условиях к таким мерам нужно подходить без "либерального окраса", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.
Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов допустил, что после референдума о восстановлении смертной казни данную меру наказания можно применять в отношении осужденных, в том числе за госизмену.
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"Должно быть ужесточение ответственности за госизмену. Особенно для тех, кто работает на государственной службе, в госкорпорациях, у кого есть доступ к секретности", - считает политик.
Отвечая на вопрос о наказании за госизмену, политик отметил, что нужно предусмотреть "пожизненное лишение (свободы) и обратить внимание на тех, кто будет против этой меры".
Как добавил парламентарий такие меры особенно актуальны сегодня, к ним нужно подходить "без попыток либерального окраса", чтобы кому-то угодить.
"Это особенно важно в сегодняшние дни и происходящими в целом событиями. Нынешний исторический период как никогда отчетливо показывает, кто есть кто", - констатировал депутат.
Статья 275 УК РФ о государственной измене предусматривает наказание в виде лишения свободны на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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