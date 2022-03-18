https://ria.ru/20220318/google-1778841672.html
Роскомнадзор потребовал от Google не распространять угрозы в адрес россиян
Роскомнадзор потребовал от Google не распространять угрозы в адрес россиян - РИА Новости, 18.03.2022
Роскомнадзор потребовал от Google не распространять угрозы в адрес россиян
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube, сообщает ведомство. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-18T13:56
2022-03-18T13:56
2022-03-18T14:05
технологии
google
санкции в отношении россии
в мире
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ в рекламных роликах на YouTube, сообщает ведомство."Восемнадцатого марта Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC незамедлительно прекратить распространение угроз в адрес граждан Российской Федерации на видеохостинге YouTube", - говорится в сообщении.Сообщается, что ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации РФ и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью граждан РФ, отмечается в сообщении ведомства. Также отмечается, что распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании."Роскомнадзор выступает категорически против подобных рекламных кампаний и требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220311/sputnik-1777599767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, санкции в отношении россии, в мире, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), признание днр и лнр в россии
13:56 18.03.2022 (обновлено: 14:05 18.03.2022)
Роскомнадзор потребовал от Google не распространять угрозы в адрес россиян
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение угроз в адрес россиян