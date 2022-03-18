https://ria.ru/20220318/gaz-1778859020.html

"Оператор ГТС Украины" не ждет дефицита газа в стране

"Оператор ГТС Украины" не ждет дефицита газа в стране - РИА Новости, 18.03.2022

"Оператор ГТС Украины" не ждет дефицита газа в стране

Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию РФ. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T15:04

2022-03-18T15:04

2022-03-18T15:22

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оператор гтс украины

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что не видит угрозы нехватки газа в стране, несмотря на спецоперацию РФ."Не вижу никаких угроз с точки зрения наличия газа, потому что в подземных хранилищах около 9,5 миллиарда кубометров газа. У нас уже весна, очень теплая погода, потребление у нас 100 миллионов на сутки в среднем, есть своя добыча - где-то 50 миллионов. Кроме того есть импорт из Европы в объеме 10 миллионов в сутки. Поэтому у нас газа достаточно, никаких проблем у нас с этим нет. Если будет инфраструктура работать, если не будет повреждений, никаких проблем у нас не будет", - сказал он в эфире украинских телеканалов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 18 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также более 180 самолетов и вертолетов, свыше 1,4 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 138 реактивных систем залпового огня и 183 беспилотника, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220318/gaz-1778778147.html

https://ria.ru/20220306/gaz-1776904251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, оператор гтс украины, россия, природный газ