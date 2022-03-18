https://ria.ru/20220318/gaz-1778837820.html

"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за март

"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за март - РИА Новости, 18.03.2022

"Молдовагаз" полностью выплатил "Газпрому" аванс за март

Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за март, сообщил в понедельник глава компании Вадим Чебан. РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T13:43

2022-03-18T13:43

2022-03-18T13:43

экономика

сергей куприянов

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 18 мар — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" сумела вовремя погасить очередной платеж "Газпрому", перечислив аванс за март, сообщил в понедельник глава компании Вадим Чебан.Компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики 20 января ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. "Молдовагаз" ежедневно переводила "Газпрому" часть необходимой суммы, чтобы вовремя погасить очередной платеж.Он отметил, что рассчитаться вовремя помогло правительство и руководство предприятий ТЭК."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220318/gaz-1778762668.html

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Мадина Моргоева

экономика, сергей куприянов, молдавия, газпром, молдовагаз