Европа не сможет быстро найти поставщика газа вместо России, заявил Проди
Экс-глава ЕК Проди: Европа не сможет быстро найти поставщика газа вместо России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший председатель Совета министров Италии Романо Проди. 2016 год
Бывший председатель Совета министров Италии Романо Проди. 2016 год
РИМ, 18 мар – РИА Новости. Европа, в том числе Италия, в краткосрочной перспективе не сможет найти замену России в качестве поставщика природного газа, считает экс-глава Еврокомиссии, бывший итальянский премьер Романо Проди.
"Правильным является принятое нашим правительством решение возобновить на переходный период работу угольных электростанций и перейти к диверсификации, чтобы как можно скорее преодолеть нашу уязвимость, которая связана с тем, что мы не диверсифицировали ни наши источники энергии, ни наших поставщиков. Но для Италии и для Европы не станет возможным в короткое время заменить Россию в качестве поставщика газа", - указывает известный политик в статье, которая выйдет в свет в апрельском номере итальянского журнала Vita Pastorale.
Проди подчеркивает, что санкции ЕС, введенные против России в связи с ситуацией на Украине, до сих пор не предусматривали прекращение поставок энергоносителей. При этом он замечает, что огромные доходы РФ от поставок газа и нефти, которые, по некоторым оценкам, составляют около 700 миллионов евро в день, приводят к тому, что "мы практически также финансируем войну на Украине".
"Именно из осознания этого должен исходить политический выбор в энергетической сфере, противоположный тому, который практиковался до сих пор, потому что только так мы сможем заложить основы для создания энергетическое будущего", - пишет экс-премьер. По его мнению, для достижения такой цели требуется общая европейская энергетическая политика, нацеленная на использование альтернативных ресурсов, но одновременно способная реально управлять предстоящим переходом.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.